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«Обитаемый остров» - на DVD

5 февраля
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5 февраля 2009
Фильм «Обитаемый остров» в форматах DVD и Blueray поступил в продажу 5 февраля 2009 года.
Диск был выпущен в «дорогом» и «дешевом» вариантах. «Дорогое» издание имеет больше вариантов качественного звука (DTS и 5.1) и вышло в специальном оформлении: дополнительная обложка из плотного картона скрывает пластиковый бокс с диском, выполненный с использованием тиснения и покрытый УФ лаком. «Дешевое» издание оформлено просто, звук на диске 2.0.
Дистрибьютор — СР Диджитал.
«Впервые я увидел фильм на диске перед самым Новым годом. Смотрел я его с интересом и удовольствием. А потом посмотрел с друзьями еще раз. Во второй раз было даже интереснее», — рассказал в интервью «КП» Борис Натанович Стругацкий.
«Обитаемый остров» Федора Бондарчука по культовому роману Аркадия и Бориса Стругацких — фильм-событие, самый ожидаемый и самый обсуждаемый кинопроект сезона 2008/09. Фильм, вызвавший широкий резонанс и бурную общественную дискуссию. Безусловный лидер новогоднего проката '2009 в России и Украине ($23,6 млн за первый месяц проката), уверенно вошедший в пятерку лучших стартов в новейшей истории российского кино.
«На мой взгляд, «Обитаемый остров» — лучшая из «экранизаций» на сегодняшний день. Сценарий писали супруги Дяченко. Роман они прочитали внимательно и сюжет на экран перенесли бережно и точно. Отклонений от текста — минимум. Я думаю, что поклонники творчества Стругацких должны наконец остаться довольны. Ха-ароший фантастический боевик. Забойный, как говорил мой сын в детстве». Борис Стругацкий, из интервью infox.ru.
«Обитаемый остров» — первый российский фильм в жанре sci-fi epic и самый масштабный и дорогостоящий на сегодняшний день российский кинопроект. Для его реализации потребовались колоссальные производственные и человеческие ресурсы: 120 километров кинопленки, 7000 человек массовки, создано 3000 костюмов и 300 оригинальных образов, израсходовано 450 килограммов грима, построено 63 съемочных объекта, создано 300 стволов «саракшского» оружия, сконструированы 13 танков и целый парк футуристической техники: боевые машины и легковые автомобили. Над созданием фантастического мира планеты Саракш, в который попадает герой одноименного романа братьев Стругацких, трудилась международная команда высококлассных специалистов; в процессе работы над фильмом использовались новейшие компьютерные и съемочные технологии.
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Фёдор БондарчукМарина ДяченкоСергей ДяченкоАркадий СтругацкийБорис Стругацкий
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«Обитаемый остров» - на DVD фотографии
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