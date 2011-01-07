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Океан Соляриса

5 февраля
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5 февраля 1973
В 1968 году Тарковский принес на студию уже заявку на экранизацию научно- фантастической повести польского писателя-фантаста Станислава Лема "Солярис". В этой заявке Тарковский писал, что "Зритель от нас ждет хорошего фильма научно- фантастического жанра... Сюжет "Соляриса" острый, напряженный, полный неожиданных перипетий и захватывающих коллизий..."
Фильм не стал просто иллюстрацией книги, а наоборот - текст повести стал мотивом к созданию нового интересного фильма. В отличие от Лема Тарковский по-другому расставил акценты. Объектом его внимания становится человек, его внутренний мир, переосмысление им своей "земной" жизни в глубинах космоса.

5-го февраля 1973 года на экраны вышел фильм Андрея Тарковского "Солярис" с Донатасом Банионисом в главной роли.
Донатас Банионис: "Когда мы стали снимать, я понемножку стал узнавать, что Андрей хочет. Если я знал — в картинах "Мертвый сезон" или "Никто не хотел умирать" — по жизни все, то с «Солярисом» я не разобрался, не понял, что это такое будет. Когда уже вышла картина, только тогда я целиком увидел это: музыка Баха, хоральная прелюдия фа-минор, потом — «Блудный сын» Рембрандта в конце фильма, когда я на колени падаю, — вот это уже мировое достижение искусства. И я понял, куда я попал и что это такое. Посылает Бог и судьба встретиться с такими людьми".

Станислав Лем: "К этой экранизации я имею очень принципиальные претензии. Во-первых, мне бы хотелось увидеть планету Солярис, но, к сожалению,режиссер лишил меня этой возможности, так как снял камерный фильм. А во-вторых (и это я сказал Тарковскому во время одной из ссор), он снял совсем не "Солярис", а "Преступление и наказание".

По материалам сайта www.publishe.ru
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Донатас БанионисАндрей Тарковский

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