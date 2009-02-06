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6 февраля - рок-концерт «Зона надежды»!

6 февраля
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6 февраля 2009
6 февраля 2009 года в Гостином Дворе состоялся 2-й Большой благотворительный рок-концерт «ЗОНА НАДЕЖДЫ» в поддержку детей, больных ДЦП. Строительство лечебного центра для них патронирует известный актер Гоша Куценко.
Первый большой благотворительный рок-концерт в поддержку Фонда «Центр лечения и реабилитации больных детским церебральным параличом» прошел 29 мая 2008 года, накануне Дня защиты детей, в ночном клубе «Апельсин». На нем выступили самые отзывчивые музыкальные коллективы нашей страны – «Моральный Кодекс», «Агата Кристи», «TOKiO» и «Siberia». Более полутора тысяч человек стали гостями вечера. Все собранные средства от концерта пошли на строительство медицинского реабилитационного центра.
На этот раз с Гошей Куценко выступили другие, не менее значимые, коллективы и исполнители: UMA2RMAN, Мара, Александр Ф. Скляр, , Сегодня ночью, Сергей Галанин и Серьга, а также участники прошлого проекта Вадим и Глеб Самойловы.
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персоны
Сергей ГаланинВладимир КристовскийСергей КристовскийГоша КуценкоСергей МазаевВадим СамойловАлександр Скляр

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