6 февраля - рок-концерт «Зона надежды»!

анонс

8 сентября 1947 "...Федорову Зою Алексеевну заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет." В 30-х годах Зоя Федорова была одной из самых популярных актрис советского кино.

23 июня 2008 ММКФ: Обед в честь Фонда помощи ветеранам кино 23 июня в рамках 30 ММКФ в ресторане «Тропикана» состоялся торжественный обед по случаю начала работы Фонда помощи ветеранам кино.

8 октября 2007 Кинофестиваль «Молодежь и права человека» С 8 по 10 октября 2007 года во Владикавказе прошел Кинофестиваль «Молодежь и права человека».