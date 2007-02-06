Эльдар Рязанов покидает пост президента Российской академии кинематографических искусств "Ника"

ревью

Слишком позитивное продолжение популярного мультфильма 2014 года

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк-4» выйдет в прокат в конце года

Валентина Матвиенко и Владимир Мединский встретились с руководителями детских театров России.

К 2024 году модернизируют сорок ТЮЗов и театров кукол

Режиссеру и сценаристу исполнилось 80 лет.

Сериал «Гадалка» с Пореченковым и Олькиной выйдет 11 февраля

Смотр пройдет со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде.

Интервью

Лиам Нисон: «Мы носили кучу одежды и чувствовали себя, как человек Мишлен»

Известный актер - о мести, холоде, работе с сыном и европейских режиссерах