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Второй «Бригаде» быть!

6 февраля
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6 февраля 2008
После громкого успеха российского сериала «Бригада» в 2002 году, продюсером и идейным вдохновителем которого был «главный каскадер страны» Александр Иншаков, восторженные зрители не раз спрашивали о возможном продолжении. Но создатели неизменно отвергали эту идею: «Финал истории расставил все по своим местам и продолжение не имеет смысла».
С тех пор, многочисленные поклонники сериала обсуждали его, споря о том, что несет в себе это картина и, конечно, надеются увидеть продолжение.
То и дело возникали слухи, что сценарий «Бригады-2» уже пишется, что идет подготовка к съемкам, набирается новый актерский состав… Создатели первой части фильма устали повторять, что это всего лишь слухи.
И вот свершилось!
Фильм, который безусловно станет самой ожидаемой премьерой последних лет, все же готовится к производству!
Спустя шесть лет после выхода первого фильма, небывалого зрительского интереса и ожесточенных споров критиков, продюсер «Бригады» Александр Иншаков взялся за создание второй части картины.
В отличие от первой картины, снятой студией «Аватар фильм», вторую часть будет снимать Кинокомпания «Каскад», основателями которой являются сам Александр Иванович Иншаков и Юрий Николаевич Шабайкин. Он же стал одним из продюсеров фильма.
Все перипетии сюжета держатся в строжайшем секрете, как и то, примет ли участие в съемках второй части, кто-то из звездного актерского состава первой «Бригады»!
За время, прошедшее с выхода сериала, проект успел стать легендой по размаху, амбициозности, качеству и обрасти массой слухов. Помимо этого, «Бригада» в год выхода на экраны стал самым дорогим фильмом России. Известно, что бюджет одной серии составлял почти $200 тысяч. По тем временам беспрецедентная цифра!
Сериал побил все мыслимые рекорды зрительской популярности и стал первым российским фильмом, добравшимся до полуфинала престижной американской телепремии "Эмми", не говоря о том, что в год выхода проект стал главным событием большинства российских кино- и телевизионных премий. Тогда «Бригада» «взяла» призы в номинации лучший фильм и лучший телесериал таких премий как "ТЭФИ" и "Золотой Орел", и это далеко не полный перечень. Создатели и актеры также стали обладателями многочисленных призов. Но главной наградой, безусловно, является огромная зрительская любовь и неугасающий интерес к картине.
Новой работой создатели собираются, как минимум, повторить, а то и превзойти успех сериала.

Информация предоставлена Кинокомпанией «Каскад».
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Татьяна АрнтгольцАлександр ВысоковскийАлександр ИншаковЮрий СоломинОлег ТактаровАндрей ЧадовЮрий Шабайкин
фильмы
БригадаМальтийский крестСердце врага

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обсуждение >>
№ 13
Макар (Ялта)   14.09.2010 - 17:48
Есть вероятность, что это кино мы, слава Богу, не увидим. Ни один вменяемый человек, из тех, что действительно создавали "Бригаду" не стал учавствовать в этой попытке тупо заработать денег. По... читать далее>>
№ 12
DJ (Кызыл)   22.12.2009 - 11:58
Оставьте пожалуйста Безрукова с Гусевой они просто суперская пара. или кто нибудь уговорите Безрукова остаться. читать далее>>
№ 11
Климкович Юлия (Джанкой)   11.11.2009 - 00:07
Оставте пожалуйста Безрукова и Гусеву они самые классные герои....без них фильм будет не очень интересным все к ним очень привыкли=))) читать далее>>
№ 10
ыыы (Губаха)   18.08.2009 - 01:56
А что когда можно будет посмотреть Бригада 2 ? читать далее>>
№ 9
алиса   5.07.2009 - 13:08
Если в главных ролях не будет Сергея Безрукова и Екатерины Гусевой, ТО лично нме будет не интересно! И если Каверин останется жив, то это бьудет перебор! В него Белый столько пуль пустил,,,, Это... читать далее>>
Всего сообщений: 13
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