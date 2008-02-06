Второй «Бригаде» быть!

После громкого успеха российского сериала «Бригада» в 2002 году, продюсером и идейным вдохновителем которого был «главный каскадер страны» Александр Иншаков, восторженные зрители не раз спрашивали о возможном продолжении. Но создатели неизменно отвергали эту идею: «Финал истории расставил все по своим местам и продолжение не имеет смысла».

С тех пор, многочисленные поклонники сериала обсуждали его, споря о том, что несет в себе это картина и, конечно, надеются увидеть продолжение.

То и дело возникали слухи, что сценарий «Бригады-2» уже пишется, что идет подготовка к съемкам, набирается новый актерский состав… Создатели первой части фильма устали повторять, что это всего лишь слухи.

И вот свершилось!

Фильм, который безусловно станет самой ожидаемой премьерой последних лет, все же готовится к производству!

Спустя шесть лет после выхода первого фильма, небывалого зрительского интереса и ожесточенных споров критиков, продюсер «Бригады» Александр Иншаков взялся за создание второй части картины.

В отличие от первой картины, снятой студией «Аватар фильм», вторую часть будет снимать Кинокомпания «Каскад», основателями которой являются сам Александр Иванович Иншаков и Юрий Николаевич Шабайкин. Он же стал одним из продюсеров фильма.

Все перипетии сюжета держатся в строжайшем секрете, как и то, примет ли участие в съемках второй части, кто-то из звездного актерского состава первой «Бригады»!

За время, прошедшее с выхода сериала, проект успел стать легендой по размаху, амбициозности, качеству и обрасти массой слухов. Помимо этого, «Бригада» в год выхода на экраны стал самым дорогим фильмом России. Известно, что бюджет одной серии составлял почти $200 тысяч. По тем временам беспрецедентная цифра!

Сериал побил все мыслимые рекорды зрительской популярности и стал первым российским фильмом, добравшимся до полуфинала престижной американской телепремии "Эмми", не говоря о том, что в год выхода проект стал главным событием большинства российских кино- и телевизионных премий. Тогда «Бригада» «взяла» призы в номинации лучший фильм и лучший телесериал таких премий как "ТЭФИ" и "Золотой Орел", и это далеко не полный перечень. Создатели и актеры также стали обладателями многочисленных призов. Но главной наградой, безусловно, является огромная зрительская любовь и неугасающий интерес к картине.

Новой работой создатели собираются, как минимум, повторить, а то и превзойти успех сериала.