Лауреаты IX национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон"

В Москве вручены награды девятой национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон
". Лучшим фильмом признана картина Бориса Хлебникова "Свободное плавание
". В этой номинации были также представлены фильм "Живой
" Александра Велидинского, "Изображая жертву
" Кирилла Серебренникова и "Остров
" Павла Лунгина.
Эти же четыре картины участвовали в номинациях "Лучшая режиссерская работа", где приз также достался Борису Хлебникову и "Лучший сценарий", за который "Слона" получили сразу четыре сценариста - Игорь Порублев и Александр Велединский ("Живой") и Олег и Владимир Пресняковы ("Изображая жертву").
В номинации "Лучшая женская роль" критики отметили работу Евгении Симоновой
в картине Андрея Эшпая "Многоточие
", а приз за "Лучшую мужскую роль" присудили Петру Мамонову
, сыгравшему монаха отца Анатолия в картине Павла Лунгина "Остров". Лучшими исполнителями ролей второго плана были признаны Анна Михалкова
("Изображая жертву") и Виктор Сухоруков
("Остров").Приз за "Лучшую операторскую работу" Гильдия присудила Андрею Найденову ("Эйфория
"). По регламенту премии, процедура ее присуждения проходит в два этапа - на первом этапе назвать своих фаворитов в основных номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов и киножурналистов. В этом году в голосовании приняли участие 127 человек. На втором этапе лауреатов премий прямым тайным голосованием определил Экспертный совет Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ.
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