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Открытие Берлинского кинофестиваля

8 февраля
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8 февраля 2007
В Берлине начал работу 57–й международный кинофестиваль. По красной ковровой дорожке в честь открытия крупнейшего кинопраздника прошли Дженнифер Лопес, Клинта Иствуда, Роберта Де Ниро, Кейт Бланшет, Антонио Бандераса. Все они приехали не просто в гости, а чтобы представлять свои фильмы в разнообразных программах на "Берлинале". В конкурсной программе 26 картин, в том числе картина режиссера и актера Роберта Де Ниро "Ложное искушение", "Хороший немец" Стивена Содерберга. Датчанин Билле Аугуст представил новый фильм "До свидания, Бафана", Джозеф Сидара из Израиля показал "Бофор". Все названные фильмы с ярким актуальным политическим, социальным акцентом, а сюжеты выстроены на почти документальных историях. Например, фильм Билли Аугуста показывает жизнь тюремного охранника после 20 лет общения с заключенным Нельсоном Манделой, а Роберт де Ниро снял существенный эпизод из международных операций ЦРУ. Открыла Берлинский кинофестиваль французская лента о жизни Эдит Пиаф. "Жизнь в розовом свете" снял Оливье Даан, а великую певицу сыграла Марион Котийар. Российские фильмы не участвовали в конкурсе Международного кинофестиваля, стартующего в Берлине, однако несколько картин были представлены во внеконкурсной программе. Об этом РИА Новости сообщили в международном отделе Роскультуры. В частности, кинолента "Прощай, южный город" режиссера Олега Сафаралиева была показана в рамках программы "Панорама". Это совместное производство Азербайджана и России, отметили в Роскультуре. Кроме того, в детской секции фестиваля была показана анимационная лента режиссера Олега Ужинова "Жихарка". Также на Берлинском кинофестивале состоялся спецпоказ фильма "Дневной дозор" режиссера Тимура Бекмамбетова.
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Дневной Дозор

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