Открытие Берлинского кинофестиваля

анонс

На экраны вышел фильм режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова "Павел Корчагин". В экранизации романа Николая Островского "Как закалялась сталь" (сценарий был написан Константином Исаевым) главную роль сыграл Василий Лановой.

По толковому словарю Ушакова возраст в 30 лет шутливо называется «собачья старость». А что говорят история и исследования о тридцатилетнем возрасте?

23 ноября 2006

"Красные дьяволята" идут в атаку!

В 1920 году Павел Бляхин занимал пост Председателя губревкома в районе Екатеринославля, в 1921 году его направили на работу в Кострому, а оттуда - на партийную работу в Баку. В те годы поезда ходили нерегулярно, поэтому добирался Павел Бляхин до Баку почти месяц.