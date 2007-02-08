Режиссера "Тупого жирного зайца" пригласили в Moulin D'Ande

анонс

26 ноября 2006

Пацак пацака не обманывает - это некрасиво, родной!

В московском Доме Кино 1-го декабря 1986 года состоялась премьера картины Георгия Данелии с диковинным названием "Кин-дза-дза". Цивилизация, выстроенная на экране буйной фантазией Данелия и его соавтора Резо Габриадзе, несла на себе отпечаток отчаянного духовного убожества и распада.