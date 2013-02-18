Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.

9 февраля
Все года

Хроника кино >>
9 февраля 1923
Комитет по контролю за зрелищами и репертуаром (Главрепертком) создан в феврале 1923 года согласно постановлению Совнаркома. Постановление Наркомпроса на эту тему было опубликовано в газете "Правда" 24 декабря 1923 года.
С этой поры "ни одно произведение не может быть допущено к публичному исполнению без разрешения Главреперткома при Главлите или его местных органов (обллитов и гублитов)".
Помимо драматического репертуара, Главрепертком с течением времени стал контролировать любые публичные зрелища и выступления, начиная с лекций, докладов и заканчивая эстрадными и даже музыкально-танцевальными вечерами. В конце 20-начале 30-х годов им был подготовлен трехтомный "Репертуарный указатель", регламентирующий исполнение пьес и других произведений в зависимости от "подготовки аудитории". В первый том вошел музыкальный репертуар, во второй - драматический, в третий - кинематографический. Это был последний случай открытой публикации цензурных материалов. В дальнейшем все они непременно засекречивались и рассылались с грифом "секретно" по всем подчинявшимся Главлиту инстанциям.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Компания Star Media завершила съемки проекта "Смерть шпионам 2" голосом Левитана, воем воздушной тревоги и эффектными взрывами
Компания Star Media завершила съемки проекта "Смерть шпионам 2" голосом Левитана, воем воздушной тревоги и эффектными взрывами
25 июня, словами режиссера Анны Гресь «Стоп. Снято. Всем спасибо!» завершилась девятимесячная работа над детективом «Смерть шпионам 2»
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.
Александр Зоточкин
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.
Гуранда Габуния
4 февраля скончалась актриса Гуранда Габуния.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Владимир Басов (младший)
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Эмбер Валлетта
Рональд Колман
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Миа Фэрроу
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Премьеры ТВ

Ева
8 февраля
Первый канал
Да здравствует Цезарь!
9 февраля
Первый канал
Великолепная семёрка
10 февраля
Первый канал
Цветочное танго
10 февраля
Россия 1
Гадалка
11 февраля
Первый канал
Год культуры
11 февраля
ТНТ
Невский. Чужой среди чужих
11 февраля
НТВ
Афганистан
12 февраля
Первый канал
Северное сияние. Ведьмины куклы. Фильм второй
15 февраля
ТВЦ

ревью