Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма - кино и книга. Представляют Майя Туровская и журнал «Сеанс»

9 февраля
Все года

Хроника кино >>
9 февраля 2007
9 февраля Киноклуб «Сине Фантом» представляет «Обыкновенный фашизм» - одну из наиболее известных и популярных советских лент о становлении Третьего рейха. Документальное исследование природы фашизма, одновременно с тем - великолепный учебник по документальной природе кинообраза.
«Почти 2 года мы старательно выискивали и отбирали все, что выходило из ряда [типичной кинохроники], все странное, в чем-нибудь непохожее или чрезмерное, удивительное. Это было нашим рабочим принципом. Но приходилось, конечно, брать и самый обычный материал, - без него не обойдешься. Однако по мере накопления этого тривиального материала стало обнаруживаться странное его свойство: чем больше его собиралось, тем неожиданно интереснее он делался. <...> В первой же главе применен принцип резких контрастов, стремительных перебросок во времени, неожиданных и как бы последовательных переходов, принцип монтажа объемных кусков, собранных в сильные, локальные группы кадров. И в первой же главе экспонируются герои фильма: человек - толпа - фюрер. Тем самым задается и идейная концепция, которая была подсказана материалом, а не только методом монтажа» - описывал Михаил Ромм процесс работы над фильмом.
Для визуального ряда картины было отсмотрено более 2 миллионов метров трофейной кинохроники, агитационных лент из немецких и польских архивов, но принцип построения фильма, который использовал режиссер, придал ему в глазах советского цензора дополнительный, «нежелательный» смысл.

"Рассказывают, что, посмотрев этот фильм, легендарный секретарь ЦК по идеологии Суслов спросил Ромма: «Михаил Ильич, за что вы нас так любите?". Система вначале постаралась сделать вид, что ничего не заметила, а через несколько лет потихоньку положила картину на полку».
(Евгений Марголит, Энциклопедия "Первый век кино", 1996)

Несмотря на прокат «вторым экраном» (так назывался кинопрокат по сельским ДК и небольшим кинозалам), фильм получил значительный резонанс среди советских (да и не только советских) зрителей.
Кинокритики по разные стороны советской границы обсуждали композиционное решение, уникальность кадров кинохроники и особенно выделяли авторские комментарии - закадровый текст, написанный и озвученный самим Михаилом Роммом.
«Всем нам хотелось дать фильму личную интонацию, всем нам претил безличный диктор-комментатор. Пока во всяком случае этот комментарий мы писали от чьего-то общего первого лица» - вспоминает Майя Туровская.

Как рассказал об этом сам Михаил Ромм: «Обсуждали разные варианты: может, это будет спор о фашизме? Может быть, два диктора? Я все тянул, не мог решиться, а пока, на рабочих просмотрах, объясняя эпизоды устно, как придет в голову, и каждый раз по-разному. Без объяснений невозможно: картина сложная, без текста просто ничего не понять. <...> Мне стали советовать, чтобы я сам стал диктором и говорил бы то же самое. Однако то же самое повторить не так-то легко».
В статье «Мы, Ромм и кинокамера» Майя Туровская вспоминает: «...Мы заходим в аппаратную студии звукозаписи. Навстречу - человек. Он в одних носках, без башмаков, лицо у него расстроенное. "Пока я просто говорил в зале, все было нормально, а здесь, в этой студийной тишине, я перехожу на какой-то руководящий бас... Туфли скрипят отчаянно, пришлось их снять... К тому же я опять оговорился, и все пошло насмарку... я же не актер, в конце концов, я не умею..." И он снова уходит в студию, чтобы в поте лица записать четвертый или пятый дубль текста к одной из глав картины...
Этот "неопытный" диктор, этот "начинающий" актер - все тот же Ромм. На шестьдесят пятом году ему приходится овладевать еще одной профессией».
Фильм «Обыкновенный фашизм» знаком практически каждому - по кадрам, цитатам, эпизодам, повсеместно используемым в документалистике о Второй мировой войне.
После 40 лет вынужденного молчания - практически полного отсутствия фильма в телевизионном и кино прокате - фильм можно посмотреть снова, в киноклубе «Сине Фантом».

Специальный гость показа в СИНЕ ФАНТОМ, соавтор идеи и сценария фильма - Майя Туровская, которая представит фильм и примет участие в Знаменитых обсуждениях клуба. Также после показа в СИНЕ ФАНТОМ состоится презентация книги "Обыкновенный фашизм".
версия для печати
фильмы
Обыкновенный фашизм

фотографии >>
«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма - кино и книга. Представляют Майя Туровская и журнал «Сеанс» фотографии
«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма - кино и книга. Представляют Майя Туровская и журнал «Сеанс» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Гаянэ (Бордо)   31.03.2010 - 16:55
Нет слов... Никто ,как М.Ромм , не смог показать и ОСУДИТЬ это дикое преступление,эту войну ...и...не только ее... Какое великое завещание он оставил потомкам...и как велик он сам .Спасибо жизни... читать далее>>
№ 1
Мария Морозова (Москва)   8.02.2007 - 03:53
"Обыкновенный фашизм" - лучший документальный фильм о войне. Закадровый голос Михаила Ильича неподражаем. Он мне так запал в память, что читая позднее книгу устных рассказов Ромма, я слышала... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась…
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась…
Фильм режиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышел на экраны СССР 11-го февраля 1980 года. Главную роль (Катя Тихомирова) в картине играла Вера Алентова, а Алексей Баталов сыграл роль рабочего Гоши, решив сниматься потому, что герой не выглядел тем каноническим рабочим, который уже сотни раз был представлен на киноэкране.
1 комментарий
«Поп». Съемки
«Поп». Съемки
На «Мосфильме» в декорации города Галерада проходят съемки новой картины Владимира Хотиненко «Псковская миссия».
Выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск фильма «Суворов»
Выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск фильма «Суворов»
На всесоюзный экран «Суворов» вышел 23 января 1941 года. Через пять месяцев началась война... Спустя четверть века изношенная лента была восстановлена и выдано разрешительное удостоверение на повторный выпуск.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.
Александр Зоточкин
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.
Гуранда Габуния
4 февраля скончалась актриса Гуранда Габуния.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Владимир Басов (младший)
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Эмбер Валлетта
Рональд Колман
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Миа Фэрроу
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Премьеры ТВ

Ева
8 февраля
Первый канал
Да здравствует Цезарь!
9 февраля
Первый канал
Великолепная семёрка
10 февраля
Первый канал
Цветочное танго
10 февраля
Россия 1
Гадалка
11 февраля
Первый канал
Год культуры
11 февраля
ТНТ
Невский. Чужой среди чужих
11 февраля
НТВ
Афганистан
12 февраля
Первый канал
Северное сияние. Ведьмины куклы. Фильм второй
15 февраля
ТВЦ

ревью