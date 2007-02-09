«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма - кино и книга. Представляют Майя Туровская и журнал «Сеанс»

9 февраля Киноклуб «Сине Фантом
» представляет «Обыкновенный фашизм» - одну из наиболее известных и популярных советских лент о становлении Третьего рейха. Документальное исследование природы фашизма, одновременно с тем - великолепный учебник по документальной природе кинообраза.
«Почти 2 года мы старательно выискивали и отбирали все, что выходило из ряда [типичной кинохроники], все странное, в чем-нибудь непохожее или чрезмерное, удивительное. Это было нашим рабочим принципом. Но приходилось, конечно, брать и самый обычный материал, - без него не обойдешься. Однако по мере накопления этого тривиального материала стало обнаруживаться странное его свойство: чем больше его собиралось, тем неожиданно интереснее он делался. <...> В первой же главе применен принцип резких контрастов, стремительных перебросок во времени, неожиданных и как бы последовательных переходов, принцип монтажа объемных кусков, собранных в сильные, локальные группы кадров. И в первой же главе экспонируются герои фильма: человек - толпа - фюрер. Тем самым задается и идейная концепция, которая была подсказана материалом, а не только методом монтажа» - описывал Михаил Ромм процесс работы над фильмом.
Для визуального ряда картины было отсмотрено более 2 миллионов метров трофейной кинохроники, агитационных лент из немецких и польских архивов, но принцип построения фильма, который использовал режиссер, придал ему в глазах советского цензора дополнительный, «нежелательный» смысл.
"Рассказывают, что, посмотрев этот фильм, легендарный секретарь ЦК по идеологии Суслов спросил Ромма: «Михаил Ильич, за что вы нас так любите?".
Система вначале постаралась сделать вид, что ничего не заметила, а через несколько лет потихоньку положила картину на полку».
(Евгений Марголит, Энциклопедия "Первый век кино", 1996
)
Несмотря на прокат «вторым экраном» (так назывался кинопрокат по сельским ДК и небольшим кинозалам), фильм получил значительный резонанс среди советских (да и не только советских) зрителей.
Кинокритики по разные стороны советской границы обсуждали композиционное решение, уникальность кадров кинохроники и особенно выделяли авторские комментарии - закадровый текст, написанный и озвученный самим Михаилом Роммом.
«Всем нам хотелось дать фильму личную интонацию, всем нам претил безличный диктор-комментатор. Пока во всяком случае этот комментарий мы писали от чьего-то общего первого лица» - вспоминает Майя Туровская.
Как рассказал об этом сам Михаил Ромм: «Обсуждали разные варианты: может, это будет спор о фашизме? Может быть, два диктора? Я все тянул, не мог решиться, а пока, на рабочих просмотрах, объясняя эпизоды устно, как придет в голову, и каждый раз по-разному. Без объяснений невозможно: картина сложная, без текста просто ничего не понять. <...> Мне стали советовать, чтобы я сам стал диктором и говорил бы то же самое. Однако то же самое повторить не так-то легко».
В статье «Мы, Ромм и кинокамера» Майя Туровская вспоминает: «...Мы заходим в аппаратную студии звукозаписи. Навстречу - человек. Он в одних носках, без башмаков, лицо у него расстроенное. "Пока я просто говорил в зале, все было нормально, а здесь, в этой студийной тишине, я перехожу на какой-то руководящий бас... Туфли скрипят отчаянно, пришлось их снять... К тому же я опять оговорился, и все пошло насмарку... я же не актер, в конце концов, я не умею..." И он снова уходит в студию, чтобы в поте лица записать четвертый или пятый дубль текста к одной из глав картины...
Этот "неопытный" диктор, этот "начинающий" актер - все тот же Ромм. На шестьдесят пятом году ему приходится овладевать еще одной профессией».
Фильм «Обыкновенный фашизм» знаком практически каждому - по кадрам, цитатам, эпизодам, повсеместно используемым в документалистике о Второй мировой войне.
После 40 лет вынужденного молчания - практически полного отсутствия фильма в телевизионном и кино прокате - фильм можно посмотреть снова, в киноклубе «Сине Фантом».
Специальный гость показа в СИНЕ ФАНТОМ
, соавтор идеи и сценария фильма - Майя Туровская, которая представит фильм и примет участие в Знаменитых обсуждениях клуба. Также после показа в СИНЕ ФАНТОМ состоится презентация книги "Обыкновенный фашизм".
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