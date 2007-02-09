«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма - кино и книга. Представляют Майя Туровская и журнал «Сеанс»

анонс

27 июля 2007

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась…

Фильм режиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышел на экраны СССР 11-го февраля 1980 года. Главную роль (Катя Тихомирова) в картине играла Вера Алентова, а Алексей Баталов сыграл роль рабочего Гоши, решив сниматься потому, что герой не выглядел тем каноническим рабочим, который уже сотни раз был представлен на киноэкране.