Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

23-й международный фестиваль фильмов о любви

9 февраля
Все года

Хроника кино >>
9 февраля 2007
В бельгийском городе Монсе открыт 23-й международный фестиваль фильмов о любви. В 2007 году конкурсная программа включала 13 фильмов, снятых кинорежиссерами из Европы, Северной и Латинской Америки, Африки и Австралии. Всего на фестивале, который завершился 16 февраля, были представлены художественные ленты более чем из 30 государств.
Примечательным событием внеконкурсной программы стал показ фильма "Мечты" режиссера из Ирака Мохамеда аль-Дараджии. Лента рассказывает о молодой иракской женщине - пациентке лечебницы для душевнобольных. Она оказалась на улице, где хозяйничают преступники, после того, как больницу оказалась разрушена в результате артобстрела. Российское кино было представлено на фестивале в Монсе вне конкурса - картиной режиссера Андрея Кравчука "Итальянец", главные роли в котором исполнили Юрий Ицков и Мария Кузнецова. Лента повествует об усыновленном мальчике, которого друзья прозвали "итальянцем" и который пытается найти свою настоящую мать.
версия для печати
персоны
Юрий ИцковМария Кузнецова
фильмы
Итальянец

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Сатира на экранах СССР
Сатира на экранах СССР
На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".
1 комментарий
За каждую слезу по капле крови
За каждую слезу по капле крови
Фильм «Жизнь за жизнь» вышел на экраны в мае 1916 года. В то время у кинематографистов было принято давать своим детищам не одно, а два-три названия. Данную картину тоже сопровождало впечатляющее: «За каждую слезу по капле крови».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.
Александр Зоточкин
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.
Гуранда Габуния
4 февраля скончалась актриса Гуранда Габуния.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Владимир Басов (младший)
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Эмбер Валлетта
Рональд Колман
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Миа Фэрроу
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Премьеры ТВ

Ева
8 февраля
Первый канал
Да здравствует Цезарь!
9 февраля
Первый канал
Великолепная семёрка
10 февраля
Первый канал
Цветочное танго
10 февраля
Россия 1
Гадалка
11 февраля
Первый канал
Год культуры
11 февраля
ТНТ
Невский. Чужой среди чужих
11 февраля
НТВ
Афганистан
12 февраля
Первый канал
Северное сияние. Ведьмины куклы. Фильм второй
15 февраля
ТВЦ

ревью