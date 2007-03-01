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Премьера комедии "Любовь-Морковь"

1 марта
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1 марта 2007
1-го марта 2007 года на экраны вышел фильм Александра Стриженова "Любовь-Морковь", в котором свою последнюю роль сыграл Андрей Краско. Как сообщил режиссер, принять участие в озвучивании Краско уже не смог и его роль озвучивал другой актер. Краско скончался 5 июля на 49-ом году жизни от сердечного приступа в Одессе, где он был занят на съемках фильма "Ликвидация". "Любовь-Морковь" - история о супругах, переживающих кризис семейной жизни и пытающихся спасти свой брак. Андрей (Гоша Куценко) - преуспевающий адвокат известной фирмы, которому прочат отличные карьерные перспективы, слишком занят, чтобы уделять время своей жене. Марина (Кристина Орбакайте) - известный искусствовед, директор модной галереи современного искусства занята продажей полотна Марка Шагала "Полет влюбленных", шопингом с подружками и посещением салонов красоты. Через семь лет семейная жизнь стала скучна и обыденна. Они все больше ругаются по мелочам, все меньше проводят времени вместе. Прежняя любовь как будто ушла, и перед супругами замаячила перспектива развода. Последний шанс спасти брак - консультация у семейного психолога доктора Когана (Михаил Козаков). Только вот доктор Коган лечит семейные отношения не вполне традиционным методом. Утром они просыпаются у себя дома, только вот теперь он в теле Марины, а она - Андрея. Ей предстоит научиться быть мужчиной, а ему - женщиной. И с головой погрузиться в жизнь и проблемы друг друга. Тем более, что сейчас как раз не самый легкий период в жизни каждого. За полотном Марка Шагала, которое выставлено в галерее Марины, охотится банда под руководством Карло (Евгений Стычкин), а Андрею шеф (Андрей Ургант) поручил выступить в суде защитником в бракоразводном процессе госпожи Корогодской (Екатерина Стриженова). Задача фирмы - урегулировать дело в пользу ее супруга и получить контроль над пакетом акций предприятия Корогодского (Андрей Краско). "Я сыграл в этой картине женщину, чтоб еще больше ощутить в себе мужское начало. Это очень острая комедия, и при этом картина о любви", - сказал перед первым публичным показом Гоша Куценко.
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персоны
Михаил КозаковАндрей КраскоГоша КуценкоКристина ОрбакайтеЕкатерина СтриженоваЕвгений СтычкинАндрей Ургант
фильмы
Любовь-морковь

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