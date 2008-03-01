«Все могут короли». Премьера

27 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась долгожданная премьера романтической комедии Александра Черняева «Все могут короли».

Картину представили гостям (среди них - Ирина Апексимова, Дмитрий Маликов, Анастасия Сланевская, Елена Ханга, Сергей Векслер и другие звезды) сам режиссер, актеры Гоша Куценко, Елена Полякова, Александр Самойленко, Сергей Рост, Михаил Богдасаров, Александр Тютин и почти вся съемочная группа.

Один день может стать историей на всю жизнь.

Стоит лишь поймать мгновение и из принцессы превратиться в просто счастливую девушку.

Нужна всего одна вспышка, миг, доля секунды, чтобы бросить вызов устоявшимся правилам, отказаться от регалий, традиций и насладиться счастьем, которое скрывается в самых обыденных, но бесконечно прекрасных вещах. Фривольная искренняя улыбка вместо официального тона и строго этикета, спонтанная прихоть и невинное баловство вместо безупречных манер. Жизнь не теряет способности быть изумительной. Стоит лишь на какое-то время позволить страсти и любопытству овладеть твоим сердцем. Ведь самая великолепная и навязчивая идея – это жить сегодняшним днем в свое удовольствие, провести мгновение так, чтобы насытиться им до легкого головокружения!

Скучающая в стенах родового замка, хрупкая и изящная принцесса Мария (Елена Полякова) с неподдельной грациозностью ведет светские беседы, но с фальшивой благосклонностью принимает внимание слуг, советы гувернанток и наставления отца. Она так молода для официозности, серьезности и великих свершений, ее сердцу не достает спонтанных эмоций и ярких впечатлений, личного опыта, приключения, которое она смогла бы пережить без надзора охраны. Ее единственная лазейка в другой мир – старый фотоальбом, на выцветших фотокарточках которого запечатлены радостные мгновения настоящей жизни ее бабушки, красочные «питерские» воспоминания семьи. И случается так, что волею судеб юная аристократка прибывает с официальным визитом в далекий Санкт-Петербург. Ее дни расписаны по минутам – пресс-конференции, приемы, интервью, светские рауты и многочисленные встречи. Ни одной свободной минуты, ни одной возможности нарушить спланированный график и ускользнуть из вида прессы и своего окружения. Но влекомая неоновыми огнями города на Неве, завороженная фейерверками в спящем небе, принцесса сбегает навстречу неизведанному, прежде запретному и ранее не испытанному. Чуточку легкомысленности и сумасбродства, страстный порыв и один необдуманный шаг приводят Марию к одной случайной встрече с Максом (Гоша Куценко). Он - скандальный журналист, живущий по расписанию светских мероприятий; харизматичный плут, дурманящий голову первым красавицам Петербурга; его принципы легко продаются и покупаются, он ловко пользуется связями, друзьями и идет по жизни легко, не обременяя себя лишними обещаниями и планами. Встреча с Марией – очередной непримечательный эпизод в его полуночной биографии, если бы не тот факт, что девушка оказывается принцессой, а, следовательно, Максу светит баснословный гонорар за превосходный репортаж о представительнице королевской семьи. Ее детское живое любопытство и его расчетливый прагматизм оборачиваются однодневным путешествием по северной столице. Приключением на 24 часа, но на всю жизнь. Историей, в которой принцесса Мария становится искренне счастливой девушкой Машей. Захватывающий калейдоскоп событий кружит голову и волнует сердце. Ее грация и красота, восторг и звонкий смех уже не вписываются в формат светской колонки, они зашли несколько дальше, они задели самого Макса…

Случится ли роман вместо очередного громкого материала? Обернется ли сенсационная светская хроника не интригой для огласки, а настоящей историей любви?