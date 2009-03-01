«Лабиринт»: Премьера

28 февраля Народный артист России Владимир Назаров
пригласил на свой день рождения знаменитых друзей и журналистов в Государственный музыкальный театр национального искусства, чьим руководителем является он сам.
Помимо праздничного стола и обязательного концерта гостям была предложена новая режиссерская киноработа известного композитора - «Лабиринт»
. Главные роли в этой картине исполняют Эвклид Кюрдзидис
, Полина Кожикова, Артем Назаров, Нелли Попова и Андрей Глущенко.
Первоначально фильм назывался «Невестка». Но по окончании съемок в Санкт-Петербурге летом прошлого года режиссер (это уже вторая картина Назарова) поменял название на более подходящее. Ведь фильм рассказывает о нестандартном любовном треугольнике – отец влюбляется в девушку своего сына, и она отвечает ему взаимностью. Чем завершается это история, создатели фильма открыли только на закрытом показе в Театре Владимира Назарова
.
В свое время Эвклид Кюрдзидис
жаловался на скорое окончание съемок «Лабиринта»
: «Мне будет не хватать этих людей, когда съемки завершатся. Мы прожили вместе целую жизнь»
. Но спустя полгода актер вновь встретился с режиссером и другими коллегами по цеху, чтобы увидеть получившийся в результате их слаженной работы фильм. Помимо Кюрдзидиса
популярного композитора и начинающего режиссера пришли поздравить актер Александр Панкратов-Черный, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич и другие.
И, конечно же, какой театр без капустника! Весельем и задором поделились с гостями и виновником торжества артисты музыкального театра национального искусства: заслуженный артист России Георгий Мушеев, Полина Кожикова, Мария Молчанова, Рачик Оруджев, Елена Маланчук, Игорь Милюков, Роман Бабин, Вероника Шабашова, Светлана Демина и Филипп Матвеев.
Праздник закончился, остались пустые столы и вопрос. Какова же дальнейшая судьба «Лабиринта»
?
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