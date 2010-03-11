«Право экрана!» представляет: «Как избавиться от всех остальных»

11 марта в библиотеке им И.С. Тургенева при участии «Кино без границ»
и поддержке портала Arthouse.ru
, прошло четвёртое собрание кинолектория «Право экрана!»
, курирует который поэтесса Алина Витухновская
. Два раза в месяц Алина
знакомит зрителей с фильмами, отражающими ее мировоззрение. 11 марта, в программе — черный политический фарс «Как избавиться от всех остальных»
.
О фильме
Как избавиться от всех остальных
/ Hvordan vi slipper af med de andre
Андерс Роннов Кларлунд
, 2007, Дания, 94 мин
Когда выясняется, что 5% датского общества потребляют 60% государственного бюджета, консервативные политики решают тихо устранить проблему.
«Идея фильма «Как избавиться от всех остальных» выросла из дебатов, которые часто ведутся у нас в Дании, не знаю, слышали ли вы что-нибудь об этом. Дания принадлежит к числу европейских стран, вступивших в коалицию с США в Ираке, ведет самую строгую политику в Европе по отношению к иммигрантам, можно сказать расистскую, и правительство здесь носит крайне правый характер, как и в США. И они постоянно задают иностранцам вопросы на тему того, чего ты стоишь, на что ты готов для общества Дании, почему мы должны поддерживать тебя финансами, почему ты так туп, почему твоя религия такая никудышная, почему твои дети тупее настоящих датских детей? Иностранцы сталкиваются с этим в газетах ежедневно. Если бы мы, датчане, задали бы все эти вопросы себе, что из этого получилось бы? Вот из этого и получился фильм «Как избавиться от всех остальных»»
(Андерс Роннов Кларлунд
)
Вас бы серьезно разозлил тот факт, что все население вашей страны живет на государственные дотации, а вам приходиться надрывать живот, пытаясь заработать себе на кусок хлеба? Для многих людей в Дании такой сюжет звучит очень даже реально. И режиссер культового хита «Нити»
/Strings/ Андерс Роннов Карлунд
из этого сюжета сделал свой следующий фильм. Если «Нити»
был сказкой о марионетках, пытающихся бороться со злом, то «Как избавиться от остальных»
- сказка о датском правительстве, пытающемся уничтожить всех бесполезных членов в обществе. Андерс Роннов Кларлунд
создал политическую комедию, настолько черную, насколько это возможно. Фильм снят при помощи компании Ларса фон Триера
Zentropa и получил специальный приз жюри на Международном фестивале фантастических фильмов Fantasporto. После вступительного эпизода, когда отряд спецназа эвакуирует пожилую гражданку Герду (не успевшую даже слезть со скутера) при помощи вертолета, сразу становится ясно, что это кино будет не таким, как остальные фильмы жанра политической сатиры. Далее мы следим за кучкой людей, признанных бесполезными для общества и обладающих каждый своими недостатками и притязаниями, которые пытаются избежать уничтожения. Либо же им наплевать на это.
Диалог из фильма:
- Вам наплевать, умрет ваша мама или нет?
- Она никогда ничем мне не помогала. Я лежал и задыхался от плача, а Большой Фрэнк жарил ее за занавеской.
- Жесткие слова для солдата ООН.
- Солдата чего?
- Жесткие слова, говорю, для солдата ООН.
- ООН? Это миролюбивые педики. Я не за ООН, друг.
Алина Витухновская о фильме
Я предлагаю поразмышлять над идеей большого политического апартеида и сегрегации. Это разделение и должно стать тем будущим, которое нам вполне по силам создать. В течение двухсот лет социальные институты объединяли религию, науку, органы опеки и модели экономик в один конгломерат.
Вас слишком долго призывали в том или ином виде работать на Общество, на эту великую абстракцию, на этого гуманистического бога. Ему приносились жертвы в виде человеческих существ! Побег из курятника ещё возможен, а из инкубатора - путь только на разделочный конвейер.
Попробуйте обратиться к своему сознанию вне организованных иллюзий - это и будет первым шагом к разделению, и в перспективе - к политическому разделению (апартеиду) в значении - внутривидовому.
Ведь политика - это всегда внутривидовая борьба!
Мы должны рассматривать фильм «Как избавиться от других» в правом ключе и избавиться от гуманистической левизны. Вопросы прав коренного населения, сегрегации и просто психической адекватности как никогда актуальны для всех нас.
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