«Право экрана!» представляет: «Как избавиться от всех остальных»

анонс

Гавронский производил на меня впечатление человека очень культурного, в высшей степени приятного в отношениях. На моей памяти не осталось каких-либо антисоветских суждений со стороны Гавронского.

8 января 2007

Сегодня я попал под поезд

Три майских дня 1986 года, в течение которых в Кремле проходил Пятый съезд кинематографистов, были одними из самых громких дней второго перестроечного года. На этом съезде убрали секретаря Союза Кулиджанова и председателя Госкино Ермаша.