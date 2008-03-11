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«Мелодия для шарманки». Завершение съемок

11 марта
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11 марта 2008
Завершены съемки новой картины Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», которые проходили традиционно для режиссера в Одессе и впервые в Киеве. Грустная рождественская сказка о судьбе осиротевших детей объединила киевского драматурга Владимира Зуева и мастера психологических парадигм Киру Муратову с целой плеядой профессионалов для создания нового шедевра украинского кинематографа. Любимое созвездие актеров Киры Муратовой - Рената Литвинова, Олег Табаков, Нина Русланова и Наталья Бузько - стало филигранным обрамлением истории брата и сестры, роли которых исполнили 12-летняя Лена Костюк и 8-летний Рома Бурлака.
Дебют в кино для юных одесситов стал настоящей школой понимания другой жизни, где грани добра и зла стерты, а проблема выживания становится главной. В отличии от зрителей, которые будут смотреть фильм на экранах, юные актеры с самого начала знали, какой финал у этой рождественской сказки, но точно так же как и их герои ничего не могли изменить. Успеет ли сказочная фея Рената Литвинова осчастливить осиротевшего мальчика, которого ей нашел любимый муж – Олег Табаков, и встретятся ли главные герои со своими отцами зрители, по словам генерального продюсера картины Олега Кохана (Sota Cinema Group), узнают уже в конце 2008 года.
Нина Русланова, актриса: «Работая с таким режиссером, как Кира Муратова, я не устаю удивляться неисчерпаемости ее фантазии и каждый раз в предвкушении каких-то новых решений. И «Мелодия для шарманки» не исключение – в этот раз Кира Георгиевна примерила на меня образ веселой вокзальной тетки».
Владимир Горянский, актер: «Часть киевского съемочного периода проходила на вокзале, и он стал для меня символом огромного мира, где так остро ощущаешь одиночество, и никто в суматохе повседневных дел не реагируешь на зов о помощи. А на съемочной площадке царила такая атмосфера, что ты слышишь только грустную мелодию для шарманки, звучащую абсолютно по-особенному, по-муратовски».
Руслана Писанка, актриса: «Это был мой первый опыт работы с Кирой Муратовой и если бы нужно было охарактеризовать то, что происходило на съемочной площадке двумя словами, то эти два слова «быстро и профессионально». Проработка всех образов на подготовительном этапе была настолько тщательная, что на съемках создавалось впечатление, что все участники процесса начиная с актеров и заканчивая оператором, филигранно фиксировали задуманное, не отвлекаясь на обширные импровизации, как это часто бывает. Работая с Муратовой, понимаешь, что имел ввиду великий Феллини, когда говорил «Фильм готов, осталось только его снять». А когда такой режиссер как Кира Георгиевна предлагает новое прочтение тебя как актера, соединяются в одно несколько стимулов и это вдохновляет».

О кинокомпании Sota Cinema Group:
Основной деятельностью кинокомпании Sota Cinema Group является продюсирование и производство кино. Также в структуру холдинга входит ряд компаний, работающих в различных сферах киноиндустрии. Президент кинокомпании Олег Кохан выступил как продюсер фильмов «Два в одном», «Кукла», «Мелодия для шарманки» Киры Муратовой и «Райские птицы» (рабочее название «Избранник») Романа Балаяна. В настоящий момент фильм Романа Балаяна «Райские птицы» находится в монтажно-тонировочном периоде, идет подготовка к премьере короткометражной картины Киры Муратовой «Кукла», а также cтартовал новый международный проект - кинокомпания Sota Cinema Group совместного с польской киностудией «TOR» начали подготовку к съемкам нового художественного фильма польского режиссера и сценариста Кшиштофа Занусси «Сердце на ладони», которые будут проходить в Польше и в Украине весной 2008 года.
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персоны
Наталья БузькоРома БурлакаВладимир ГорянскийВладимир ЗуевРената ЛитвиноваКира МуратоваРуслана ПисанкаНина РуслановаОлег Табаков
фильмы
Мелодия для шарманки

фотографии >>
«Мелодия для шарманки». Завершение съемок фотографии
«Мелодия для шарманки». Завершение съемок фотографии
«Мелодия для шарманки». Завершение съемок фотографии
«Мелодия для шарманки». Завершение съемок фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Lilla_sandy (СПб)   31.03.2014 - 22:00
фильм очень впечатляющий, грустный, глубокий, заставляющий посмотреть на себя и окружающих другими глазами... дети сыграли потрясающе, и актерский состав шикарный, Кира Георгиевна замечательный талантливый... читать далее>>
№ 1
Светлана Внучкова (Москва)   16.10.2010 - 01:03
Пока смотрела фильм несколько раз наворачивались слезы... Тяжелое кино. Хочется добавить "не для всех", но как раз он ДЛЯ ВСЕХ нас. Взрослых людей. Повод задуматься, в какое жестокое и равнодушное... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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