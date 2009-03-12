Премьера «Монстров против пришельцев»: первое вторжение

анонс

В Киеве закончились съемки нового художественного фильма Киры Муратовой о беспризорниках, где дебютировали 12-летняя Лена Костюк и 8-летний Рома Бурлака, а также снялись Рената Литвинова и Олег Табаков.

11 февраля 2007

Премьеры в Венеции

63-й Международный кинофестиваль в Венеции (начало 30 августа) объявил свою программу. Организаторы кинофорума подчеркивают, что в этом году в его программе только премьеры. Впервые за несколько последних лет в нем хорошо представлено кино России.