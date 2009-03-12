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Премьера «Монстров против пришельцев»: первое вторжение

12 марта
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12 марта 2009
Целиком и полностью снятый в формате 3D фантастический анимационный блокбастер «Монстры против пришельцев» - очередное совместное творение DreamWorks Animation и Paramount Pictures - стартует в российских кинотеатрах на неделю раньше, чем в остальном мире. Официальная премьера мультфильма в нашей стране запланирована на 19 марта, в то время как, жители, например, Лос-Анджелеса увидят картину в воскресенье следующего уик-энда. Посетители же киноцентра «Синема Парк» в Санкт-Петербурге опередили большинство своих соотечественников еще на неделю - 12 марта в Северной Столице состоялся первый полноценный показ фильма в рамках специальной фестивальной программы, включающей в себя в общей сложности десять городов Российской Федерации.
Прохладным весенним вечером в «Синема Парк» нанесли визит не только трехмерные герои мартовского проката на фильмокопиях, но и их костюмированные воплощения, без устали всячески развлекавшие публику. Пока инопланетные захватчики и «неубиваемая желейная масса» Б.О.Б. танцевали и фотографировались с детьми, наиболее смелые и эрудированные юные зрители зарабатывали призы от создателей фильма, принимая участия в веселых конкурсах, проводимых обаятельным и остроумным ведущим, внешне чем-то напоминающим Джейка Гиленхаала.
Сам же мультфильм, продемонстрированный в оригинальном 3D-формате часом позже открытия торжественной части и предваряемый короткой речью директора по маркетингу российского представительства Paramount, а также видеоприглашением Глюкозы (певица озвучивает в картине главную роль), стал приятным завершением яркого и доброго праздника в городе на Неве.
Подробнее о фильме читайте в разделе «Рецензии».

Антон Зуев
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персоны
Глюк'ozа
фильмы
Монстры против пришельцев

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№ 1
coye (spb)   20.03.2009 - 00:48
фото с премьеры в спб 12.03.2009 - Премьера м.ф. Монстры против пришельцев @ ТРК "Гранд Каньен" http://liveinstyle.ru/modules/photos/category.php?catid=1648 и еще 19.03.2009 - Премьера м.ф. Монстры... читать далее>>
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