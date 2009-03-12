Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«О, счастливчик!» на весеннем Кинорынке

12 марта
Все года

Хроника кино >>
12 марта 2009
12 марта в рамках 77 Кинорынка кинокомпания Star Media и кинопрокатная группа «Наше кино» провели презентацию молодежной комедии «О, счастливчик!». Проект представили продюсер фильма Владислав Ряшин (кинокомпания Star Media), глава кинопрокатной группы «Наше кино» Сергей Сельянов, а также актеры, принявшие участие в фильме: Владимир Кристовский, Ольга Полякова и Андрей Мерзликин.
Гостям показали новый трейлер и отрывок из картины «О, счастливчик!». В конце презентации актеры ответили на вопрос, почему зрителям стоит придти в кинотеатры и смотреть комедию «О, счастливчик!».
Владимир Кристовский признался, что эта картина - его дебют в кино, впервые он окунулся в мир кинопроизводства и получил исключительно положительные эмоции и, не смотря на небольшую роль, надеется, что зрители оценят его работу.
Ольга Полякова, исполнившая в фильме роль сексапильной блондинки, подружки главного героя, рассказала гостям, что фильм «О, счастливчик!» - это яркая сказка, где зрители найдут не только эмоциально близких для себя героев, увлекательный сюжет и смешные ситуации, но и актуальную и важную мысль, которую создатели фильма хотели донести до аудитории.
Андрей Мерзликин поблагодарил создателей фильма, съемочную группу, особенно режиссера - Эдуарда Парри, который по его словам вложил всю душу в свой дебютный проект.
Итог всей презентации подвел продюсер фильма Владислав Ряшин:
«Главная идея фильма, которую мы хотели донести до зрителя, актуальна всегда и в сегодняшнее непростое время в особенности. У людей всегда будет существовать соблазн прожить «чужую» жизнь: жизнь своих кумиров или жизнь людей, которые кажутся им символами времени. А на самом деле, нужно слушать себя, ценить свою биографию, даже если она и наполнена серыми буднями. В силах каждого сделать ее ярче. Наш герой - Славик, тоже оказался в плену таких стереотипов. Но в финале картины ему удается выбраться из кутерьмы событий и проблем и оценить собственную жизнь».

Предоставлено кинокомпанией Star Media
версия для печати
персоны
Владимир КристовскийАндрей МерзликинЭдуард ПарриПоля ПоляковаВладислав РяшинСергей Сельянов
фильмы
О, счастливчик!

фотографии >>
«О, счастливчик!» на весеннем Кинорынке фотографии
«О, счастливчик!» на весеннем Кинорынке фотографии
«О, счастливчик!» на весеннем Кинорынке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Нужна фильмотека!
Нужна фильмотека!
С целью очищения экрана от недоброкачественной в художественном и идеологическом отношениях продукции, 1 декабря 1928 года были изъяты из проката около 30 советских картин и 393 картины иностранного производства.
На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы
На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы
В феврале 1936-го, в преддверии 20-й годовщины Октябрьской революции, было принято постановление "об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий", в которых драматургам предстояло "показать роль Ленина в подготовке и проведении Октябрьской революции…".
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Этуш
9 марта ушёл из жизни актёр Владимир Этуш.

День рождения >>

Татьяна Аксюта
Наталия Антонова
Елена Аросьева
Валентина Лукащук
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Альфред Абель
Дорота Берковская
Хенрик Биста
Риз Койро
Лайза Миннелли
Беппе Фиорелло
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Премьеры ТВ

Верни мою жизнь
11 марта
Домашний
Реализация
11 марта
НТВ
Скажи правду
11 марта
Россия 1
Шифр
11 марта
Первый канал
Жена по обмену
12 марта
Домашний
Три в одном-2
12 марта
ТВЦ
Аметистовая серёжка
13 марта
Домашний
Три в одном-4
14 марта
ТВЦ
Три в одном-5
15 марта
ТВЦ
Лютый-2
17 марта
Пятый канал
Неотправленное письмо
17 марта
Россия 1
Отверженные
17 марта
Первый канал
90-е. Весело и громко
18 марта
СТС

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен