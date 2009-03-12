«О, счастливчик!» на весеннем Кинорынке

12 марта в рамках 77 Кинорынка кинокомпания Star Media и кинопрокатная группа «Наше кино» провели презентацию молодежной комедии «О, счастливчик!
». Проект представили продюсер фильма Владислав Ряшин
(кинокомпания Star Media), глава кинопрокатной группы «Наше кино» Сергей Сельянов
, а также актеры, принявшие участие в фильме: Владимир Кристовский
, Ольга Полякова
и Андрей Мерзликин
.
Гостям показали новый трейлер и отрывок из картины «О, счастливчик!
». В конце презентации актеры ответили на вопрос, почему зрителям стоит придти в кинотеатры и смотреть комедию «О, счастливчик!
».
Владимир Кристовский
признался, что эта картина - его дебют в кино, впервые он окунулся в мир кинопроизводства и получил исключительно положительные эмоции и, не смотря на небольшую роль, надеется, что зрители оценят его работу.
Ольга Полякова
, исполнившая в фильме роль сексапильной блондинки, подружки главного героя, рассказала гостям, что фильм «О, счастливчик!» - это яркая сказка, где зрители найдут не только эмоциально близких для себя героев, увлекательный сюжет и смешные ситуации, но и актуальную и важную мысль, которую создатели фильма хотели донести до аудитории.
Андрей Мерзликин
поблагодарил создателей фильма, съемочную группу, особенно режиссера - Эдуарда Парри
, который по его словам вложил всю душу в свой дебютный проект.
Итог всей презентации подвел продюсер фильма Владислав Ряшин
:
«Главная идея фильма, которую мы хотели донести до зрителя, актуальна всегда и в сегодняшнее непростое время в особенности. У людей всегда будет существовать соблазн прожить «чужую» жизнь: жизнь своих кумиров или жизнь людей, которые кажутся им символами времени. А на самом деле, нужно слушать себя, ценить свою биографию, даже если она и наполнена серыми буднями. В силах каждого сделать ее ярче. Наш герой - Славик, тоже оказался в плену таких стереотипов. Но в финале картины ему удается выбраться из кутерьмы событий и проблем и оценить собственную жизнь».
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