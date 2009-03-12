«О, счастливчик!» на весеннем Кинорынке

анонс

С целью очищения экрана от недоброкачественной в художественном и идеологическом отношениях продукции, 1 декабря 1928 года были изъяты из проката около 30 советских картин и 393 картины иностранного производства.

22 октября 2006

На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы

В феврале 1936-го, в преддверии 20-й годовщины Октябрьской революции, было принято постановление "об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий", в которых драматургам предстояло "показать роль Ленина в подготовке и проведении Октябрьской революции…".