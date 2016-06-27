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Заключение Художественного совета Министерства кинематографии СССР по фильму «Донецкие шахтеры».

12 марта
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12 марта 1951
Заключение Художественного совета Министерства кинематографии СССР по фильму «Донецкие шахтеры».
Цветной художественный фильм «Донецкие шахтеры» посвящен важной теме — послевоенной жизни Донбасса. В фильме показаны большие преобразования, которые осуществлены в угольной промышленности за последнее время: внедрение угольного комбайна, оснащение шахт новейшим оборудованием. Высокой оценки заслуживает фильм за показ людей Донбасса, их политического, культурного и технического роста. Хорошо даны в фильме виды индустриального Донбасса. Фильм отличается удачным подбором исполнительского состава. Правдивый, запоминающийся образ бывшего шахтера, коммуниста, начальника шахты Горового создал артист В. Меркурьев. Реалистически убедительны образы местного шахтера Степана Недоли (Б. Чирков), навалоотбойщика Василия (А. Петров), секретаря обкома партии Кравцова (С. Лукьянов), диспетчера шахты Лидии Недоля (К. Лучко).
Фильм «Донецкие шахтеры» отличается высокими достоинствами режиссерской (Л. Луков) и операторской работы (М. Кириллов). Музыка композитора Т. Хренникова помогает более яркому и доходчивому усвоению содержания фильма.
Наряду с большими достоинствами в картине «Донецкие шахтеры» имеются недостатки. В целом от фильма остается впечатление некоторой «приглаженности». Слишком много праздничных эпизодов, торжественных обедов. Не во всем убедительной получилась линия ухода Горового с поста заведующего шахтой; образ главного инженера шахты Андреева, которому Горовой передает руководство шахтой, вышел схематичным и мало привлекательным. Ниже общего художественного уровня фильма его заключительная сцена.
В целом же картина «Донецкие шахтеры» — удачное произведение. В фильме убедительно рассказано о значении труда шахтера, показана забота партии о развитии угольной промышленности и ее тружениках. Художественный совет не возражает против выпуска фильма на экран.

12.03.51 г.
Председатель Художественного совета
Л. Ильичев
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персоны
Леонид Луков
фильмы
Донецкие шахтёры

обсуждение >>
№ 3
Сергей С. (Харьков)   27.06.2016 - 11:30
... А в целом, с политикой партии, вы как? читать далее>>
№ 2
Штыхнов (Белозёрское)   24.11.2012 - 01:01
С замечаниями худсовета согласен. Этот фильм не потерял воспитательного значения и на сегодняшний день, хотя ему уже 61 год.Он нужен для воспитания и обучения подрастающей смены горняков.В нашем угольном... читать далее>>
№ 1
А.С.Хвостенко (Киев)   3.03.2010 - 02:07
Мне кажется, что с развалом Советского Союза цивилизация потеряла альтернативный путь развития. Тогда мы жили и гордились своей страной. В понимании множества людей это была настоящая жизнь. Что же сейчас? ... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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