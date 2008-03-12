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«Георг». Премьера

12 марта
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12 марта 2008
В память о великом советском певце Георге Отсе...
Незабываемые мелодии, уникальный тембр и запоминающийся, волнующий душу голос... Загадка для женщин и авторитет для мужчин, его талант почитали и высшие чины Советского Союза и миллионы обычных людей. Георг Отс вышел на сцену тогда, когда огромная страна приходила в себя после ужасов войны, и его голос возвращал им веру в светлое будущее.
Мало кто знает, какой на самом деле была его жизнь. Фильм «Георг» - это рассказ от лица женщины, которая была женой певца более 20 лет, подарила ему двоих детей, положила к ногам свою карьеру и.... стала не нужна. Аста рассказывает о трудной судьбе, в которой было место для любви и творчества, для славы и борьбы со смертью.
Премьера фильма «Георг» состоялась 5 марта 2008 года в Москве, в кинотеатре «Художественный». Среди гостей помимо создателей фильма присутствовал актер Алексей Макаров и ведущий программы «Синемания» Давид Шнайдеров. Под звуки негромкой классической музыки зрители рассматривали вывешенные на стендах редкие фотографии, на которых прослеживалась вся творческая жизнь артиста.
Картину представили режиссер Пээтер Симм, актеры Марко Матвере, Анастасия Макеева, Ренарс Кауперс, сценарист Александр Бородянский и другие.
Этот международный проект осуществили кинематографисты Эстонии (LEGE ARTIS FILM, ALLFILM), Финляндии (MATILA RÖHR PRODUCTIONS) и России («ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ФИЛЬМА»).
Съемки картины проходили в Эстонии, Финляндии и России. Благодаря международному актерскому составу, в некоторых эпизодах фильма герои говорят одновременно на русском, финском, эстонском и латышском языках. На роль Георга Отса был приглашен эстонский актер Марко Матвере. Главную женскую роль (Асты, жены Георга) сыграла российская актриса Анастасия Макеева.
Фильм «Георг» самый крупнобюджетный со времен восстановления независимости Эстонии. На его создание было затрачено около двух миллионов евро.
В Эстонии картина вышла 5 октября прошлого года. Она демонстрировалась при полном аншлаге одновременно в трех кинозалах таллиннского кинотеатра Coca-Cola Plaza и была тепло принята публикой.
С 6 марта, в год 50-летия знаменитого фильма «Мистер ИКС», главную роль в котором исполнил Георг Отс, фильм «Георг» вышел в ограниченный кинопрокат.
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