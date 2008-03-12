12 марта состоялась премьера 4-го сезона ситкома "Папины дочки
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В семье Васнецовых празднуют 8 марта! Антонов и Васнецов вместе штурмуют магазин «Всё для женщин», и не зря – Бабушка будет приятно удивлена подарком от Папы. Полежайкин готовит необычный подарок для Галины Сергеевны, который до смерти пугает Дашу. Пуговка неожиданно выходит замуж. В кабинете Васнецова уже был пожар - настало время для потопа, а в это время в доме Васнецовых ломается телевизор, а затем пропадает и электричество.
«Папины дочки» смотреть онлайн на Кино-Театр.ru
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