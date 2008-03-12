Премьера 4-го сезона ситкома "Папины дочки"

анонс

1 октября 2006

Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом

В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом.