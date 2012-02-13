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Премьера исторического блокбастера «Кутузов»

13 марта
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13 марта 1944
13 марта 1944 года на экраны вышел фильм В. Петрова «Кутузов» («Мосфильм»). Роль Кутузова сыграл Алексей Дикий, выпущенный к этому времени из застенков.

Если в довоенный период по указаниям Сталина были созданы фильмы об Александре Невском и Суворове, то затем наступил черед Кутузова, Нахимова, Ушакова. К концу войны образ Кутузова становится для Сталина гораздо ближе, чем Суворова, ибо полководческую тактику Кутузова Сталин счел возможным примерить к своей деятельности в 1941—42 годах. В 1944 году режиссер Владимир Петров, получивший тремя годами ранее Сталинскую премию за фильм «Петр Первый», снимает фильм о фельдмаршале Кутузове.

В это же время Сталин писал в «Открытом письме Разину» о недостатках в его кратких тезисах о войне и военном искусстве: «Отсутствует раздел о контрнаступлении (не смешивать с контратакой). Я говорю о контрнаступлении после успешного наступления противника, не дающего, однако, решающих результатов, в течение которого обороняющийся собирает силы, переходит в контрнаступление и наносит противнику решительное поражение. Я думаю, что хорошо организованное контрнаступление является очень интересным видом наступления. Вам, как историку, следовало бы поинтересоваться этим делом. Еще старые парфяне знали о таком контрнаступлении, когда они завлекли римского полководца Красса и его войска в глубь своей страны, а потом ударили в контрнаступление и загубили их. Очень хорошо знал об этом также наш гениальный полководец Кутузов, который загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления».

Аналогии оказались на поверхности — получалось, что оккупация гитлеровцами огромной советской территории, миллионы пленных красноармейцев в первые месяцы войны — все это была хитроумелая сталинская стратегия — отступление для последующего контрнаступления от берегов Волги!

Анатолий Латышев
Отрывки из статьи «Суворов»: на взгляд полководца
«Искусство кино» № 5, 1990 год
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Алексей ДикийВладимир Петров (III)
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