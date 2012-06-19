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"Подсолнухи" и КГБ

13 марта
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13 марта 1970
В Риме 13 марта 1970 года состоялась скандальная премьера советско-итальянского фильма "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях. Представители СССР на нее демонстративно не явились, а авторами фильма занялся КГБ.
Успех фильму в Италии был гарантирован, так как тема пропавших на Восточном фронте солдат была весьма актуальна. Правда заключалась в том, что огромное количество итальянских солдат и офицеров умерло в советском плену от голода и болезней, но признаться в этом руководители СССР не могли. И на все запросы из Италии отвечали, что данными о не возвратившихся из плена солдатах не располагают. Все это привело к тому, что в Италии продолжали верить, что пленные остаются в лагерях, а часть итальянцев женились на русских женщинах, живут в СССР, но им запрещают сообщать о себе на родину. Почему советское руководство согласилось ставить такой фильм, наверное, так навсегда и останется загадкой. Hо спохватились советские чиновники лишь когда фильм был смонтирован. Посол СССР в Италии H.С.Рыжов потребовал изъятия из фильма эпизода с кладбищем итальянских солдат на Украине. Итальянцы попытались найти компромисс. Фильм был снабжен титрами о том, что вся история вымышлена и все совпадения случайны. А Карло Понти дал письменные гарантии послу, что все члены съемочной группы подтвердят, что никаких кладбищ итальянских солдат в СССР нет. Hо посол Рыжов был непреклонен. Он запретил советским гражданам идти на премьеру и предшествовавшую ей пресс-конференцию.

"Коммерсантъ-Власть" от 14.03.2005 года.
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персоны
Людмила Савельева
фильмы
Подсолнухи

обсуждение >>
№ 1
Дядя Федор (винница)   19.06.2012 - 19:52
В свое время (70-ые годы) не удалось посмотреть этот фильм. Теперь же посмотел с большим удовольствиеи. Старался смотреть глазами человека того поколения. А почему бы не показать его по телевидению? Или... читать далее>>
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