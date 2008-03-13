«День радио». Премьера

Сегодня в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера нового фильма по мотивам спектакля театра "Квартет И" - "День Радио
". Как рассказали продюсеры картины, сюжет фильма "День Радио" практически не отличается от истории, которая рассказывается в одноименном спектакле: "Мы решили, что не стоит изобретать велосипед и придумывать что-то принципиально другое, если с 2001 года спектакль неизменно собирает аншлаги. А за это время его посмотрели 250 тысяч человек".
По аналогичным соображениям в фильме сыграли те же актеры, что и в одноименном спектакле: Михаил Козырев
, Леонид Барац
, Камиль Ларин
, Ростислав Хаит
, Нонна Гришаева
, Дмитрий Марьянов
, Максим Виторган
и Михаил Полицеймако
. Продюсеры признались, что в процессе создания сценария к фильму кое-что все-таки изменили в пьесе "День радио". "Мы расширили тему тонущего корабля - теперь у нас есть очень смешные матрос (Алексей Хардиков
) и дрессировщица, которую все время укачивает (Амалия Мордвинова
). И есть невероятно смешной капитан катера - Федор Добронравов
". Кроме того, если в спектакле звучали песни, сочиненные и исполненные Алексеем Кортневым и группой "Несчастный случай", то в фильме свои композиции исполняют "Мумий Тролль", "ЧАЙФ", "Ночные снайперы", "Ногу свело", "Вопли Видоплясова". Кроме того, нелепый, почти пародийный номер в стиле "галимый шансон" споют Николай Фоменко и группа "Бобры". "День радио" рассказывает об одном дне из жизни модной московской радиостанции "Как бы радио". Об одном не самом лучшем дне: в прямом эфире вот-вот должен начаться марафон в помощь российским туристам, попавшим в беду в Африке, и вдруг оказывается, что эта тема уже эксплуатируется радиостанцией-конкурентом. Выход приходится искать буквально за 5 минут. Это вторая экранизация постановки "Квартета И". Первой стала киноверсия спектакля "День выборов".
Бюджет нового фильма составил около 2 миллионов долларов. Продюсеры считают, что картина получилась значительно качественнее предыдущей.
Смотрим с 20-го марта во всех кинотеатрах страны!
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