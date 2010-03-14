«Веселые ребята» из Голливуда

«Первый канал»
и компания «Формула цвета»
, создатели цветной версии «В бой идут одни старики»
и «Волга-Волга»
, приготовили очередную громкую премьеру — легендарная комедия «Веселые ребята»
в цвете. 14 марта фильм вышел в эфир на «Первом канале»
, а также поступил в продажу на DVD.
Этот фильм не просто первая музыкальная комедия в СССР, он открыл для зрителей великую актрису Любовь Орлову
– роль домработницы Анюты в одночасье сделала Орлову
звездой. Фильм по праву считается классикой советской комедии. Картина также завоевала призвание зарубежных зрителей, где она демонстрировалась под названием «Москва смеётся»
(англ. Moscow Laughs
).
Как раз накануне съемки фильма, с 1929 по 1932, режиссер Григорий Александров
с Эйзенштейном
и Тиссэ
путешествовал по Америке. Целью поездки было ознакомление с техническими достижениями западного кинематографа. В Голливуде Александров
перенял способ съемки музыкальных фильмов – сначала пишется фонограмма, затем, под фонограмму, снимается действие.
У создателей фильма непростая судьба: знаменитый драматург и соавтор сценария «Веселых ребят» Николай Робертович Эрдман
был арестован в 1933 году в Гаграх прямо на съемках фильма. А оператор всех комедий Александрова Владимир Семенович Нильсен
был арестован и расстрелян в 1938 году. Нильсен
был не просто кинооператором-новатором, впервые применившим в советском кино некоторые методы комбинированных съемок, но и активно участвовал во всех процессах съемки – придумывал комедийные трюки, реплики, эпизоды.
Игорь Лопатенок
, генеральный продюсер компании «Формула цвета»
и режиссер колоризации «Веселых ребят»
комментирует: «Восстановление и колоризация – это не просто техническая работа над имеющимися элементами фильма – негативом, звуком и прочими компонентами. Фильм реставрировался и ранее, 30-50 лет назад. Но появление цифровых технологий и постоянное их совершенствование в корне изменили не только сам процесс, но и его результаты. При том качестве колоризации, которого добилась «Формула цвета» в содружестве с американскими коллегами, «Веселые ребята» визуально выглядят так, как будто снимались сегодня. Григорий Александров, думается, был бы доволен результатом. А также тем, что его творение дошло до новых поколений в привычной для них форме. Для этого понадобилась, по сути, детективная работа многих людей»
.
С появлением цифровых технологий обработки изображения процесс реставрация позволяет достичь результатов, которые еще 20 лет назад сложно было себе представить. При этом процесс реставрации достаточно трудоемкий.
За основу был взят оригинал фильма, негативы которого хранились в Госфильмофонде России в г. Белые Столбы. Сначала негатив подвергался механико-химической реставрации, так называемому «замачиванию», в ходе которого удается распрямить скрученные фрагменты пленки и подготовить ее к сканированию. Затем осуществлялось сканирование негатива в цифровой формат DPX (TIFF), что позволяло получить монохромное изображение более чем с 1000 оттенков серого.
Полученные цифровые массивы данных, измеряемые в терабайтах, отправлялись в Лос-Анджелес, где американский подрядчик-партнер Grading Dimension Pictures Inc.
проводил работу по цифровой реставрации – выравниванию общего уровня яркости всех сцен фильма, и по цифровой стабилизации изображения. И наконец, самый кропотливый процесс – устранение дефектов изображения – царапин, полос, пыли, «скретчей», которое проводилось в два этапа – сначала при помощи автоматической обработки на специализированных программно-аппаратных комплексах, а после этого – вручную, устранялись дефекты, с которыми алгоритмы распознавания справиться пока не могут.
Для правильного подбора цвета были проведены исследования, в ходе которых было решено, в отличие от предыдущих работ, не опасаться «голливудской» картинки, т.к. приемы и методы съемки были почерпнуты режиссером и оператором во время их пребывания в Лос-Анджелесе.
«Цвет эпохи» собирался по крупицам. Например, большую помощь оказал фильм «Воспоминания о коровьем марше»
с Михаилом Евдокимовым
, в котором были показаны в цвете основные места съемок в Гаграх — горы, пляж, но вот дерево, на котором поет Утесов
, вопреки версии «Воспоминаний»
при ближайшем рассмотрении оказалось искусственным – сцена снималась в студии. Помогло и то, что, практически, не изменился особняк в Гаграх, где «беснуются» подопечные Кости
.
Особую сложность составляли некоторые московские локации. Например, цвет крыши гостиницы «Метрополь» в Москве удалось установить достаточно точно исторически, благодаря одной сохранившейся цветной гравюре того времени. Здание же театра Московского варьете, находившееся в зимнем саду «Аквариум», не сохранилось даже в фотографиях, поэтому кадры в фильме являются уникальными документами эпохи, где цветоустановка сделана по опубликованным описаниям очевидцев.
Первый канал и компания «Формула цвета»
дали фильму новую жизнь в прямом смысле. Без реставрации мы так и не смогли бы увидеть «Веселых ребят»
на экране – оригинал пленки был в очень плачевном состоянии.
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