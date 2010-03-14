«Веселые ребята» из Голливуда

анонс

4 ноября 1972

На фронте ничего существенного не произошло...

В 1969 году в журнале «Юность» была опубликована повесть Бориса Васильева о том, как пять девчонок во главе со старшиной ценой своей жизни остановили отряд вооруженных диверсантов. Судьбы девушек-зенитчиц, погибших в неравном бою, никого не оставили равнодушным.