«Война и мир». Первые премьеры

За несколько лет съемок киноэпопеи «Война и мир» первоначально утвержденная смета расходов была значительно превышена. Поэтому в мае 1965 года был составлен и утвержден уточненный календарно-постановочный план фильма «Война и мир» на все 4 серии. Согласно ему расходы по картине должны были составить сумму в 8 миллионов 165 тысяч 200 рублей. Тогда же было принято решение срочно подготовить первые две серии фильма для показа на Московском международном кинофестивале, который должен был пройти в июле этого года.

С монтажом первых двух серий фильма («Андрей Болконский» и «Наташа Ростова») Сергей Бондарчук управился в срок, и 18 июня 1965 года в Кремлевском Дворце съездов состоялась торжественная премьера двух серий для съемочной группы фильма и представителей Госкино.

30 июня 1965 года 1-я и 2-я серии фильма были приняты генеральной дирекцией «Мосфильма » и представлены в Госкино. Потом был Московский кинофестиваль, на котором первые две части фильма «Война и мир» были удостоены Главного приза.

Между тем в среде самих кинематографистов фильм вызвал разную реакцию. Одни его хвалили, считая самой удачной экранизацией толстовских произведений, другие ругали, обвиняя в искажении смысла бессмертного.

На широкий экран картина вышла 14 марта 1966 года - в столичном кинотеатре «Россия» состоялась премьера 1-й серии фильма «Война и мир» («Андрей Болконский»). Ажиотаж был огромный: очереди в кассы выстроились километровые. На премьере присутствовали члены съемочного коллектива во главе с Сергеем Бондарчуком, который выступил перед зрителями с приветственным словом. Картина зрителей по-настоящему потрясла. В течение нескольких дней темой главных разговоров в городе были сногсшибательные съемки «Войны и мира». В прокате 1966 года 1-я серия фильма заняла 1-е место, собрав на своих сеансах 58 миллионов зрителей.

Премьера 2-й серии «Войны и мира» («Наташа Ростова») состоялась 20 июля все в том же кинотеатре «Россия». Ажиотаж был такой же, как и четыре месяца назад во время демонстрации 1-й серии. Однако общий результат 2-й серии оказался скромнее предшествующей — 36,2 миллионов зрителей.



По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино"