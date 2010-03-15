Ольга Кормухина
- рок-певица, русская Тина Тернер. Алексей Белов
- гитарист-виртуоз, композитор, лидер группы "Парк Горького". Они такие разные и такие похожие. Он восторгался тембром её голоса. Она восхищалась музыкантом Беловым. Они шли по жизни одной дорогой, но встретились совсем на другом пути. После искушений и разочарований шоу-бизнеса они медленно, но верно шли друг к другу, и нашли себя.
15 марта в Доме кино в рамках XVII фестиваля молодежных и дебютных фильмов "Святая Анна" состоялась премьера документального фильма "Встреча" с участием Ольги Кормухиной
и Алексея Белова
.
Фильм был снят киностудией "Остров" по заказу телеканала "Россия 1". Режиссер-постановщик Ангелина Голикова. Художественный руководитель проекта известный кинодокументалист Сергей Мирошниченко.
Авторы фильма попытались рассказать историю пути, становления и встречи двух талантливых рок-музыкантов. В свою очередь Ольга Кормухина и Алексей Белов рассказали в фильме о своем отношении к музыке, жизни, вере и любви.
Фильм снимался и готовился полтора года, за это время съемочная группа побывала на острове Залит Псковской области, на гастролях с музыкантами, а также стала свидетелем рождения новых песен.
Документальный фильм "Встреча" приурочен к 50-летию Ольги Кормухиной
и будет показан на телеканале "Россия 1" накануне Международного дня защиты детей.
В фильме приняли участие известные музыканты: Валерий Леонтьев
, Александр Маршал
, Ян Яненков и другие.
Ольга Кормухина
и Алексей Белов
посетили премьеру фильма "Встреча" и остались довольны результатом.
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