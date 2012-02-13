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"Бесцензурный" кинотеатр в СССР

18 марта
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18 марта 1966
18 марта 1966 года был официально открыт кинотеатр "Иллюзион", ставший первым в СССР специализированным кинотеатром для демонстрации архивных фильмов, как советских, так и зарубежных. В день открытия показан фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин".
Этот кинотеатр стал местом паломничества московской интеллигенции - своеобразное "окно в мировое кино". Главным объектом зрительского притяжения были, конечно, фильмы: молодое японское кино, итальянская ретроспектива и многое-многое другое. Руководство научной группы кинотеатра постоянно сталкивалось с огромными трудностями. Нужно было всё время что-то доказывать, в чем-то убеждать... Вот и появлялись "нагрузки" в программах и воскресные сеансы, состоящие из двух фильмов - отечественного и зарубежного.
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фильмы
Броненосец "Потёмкин"

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