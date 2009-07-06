Революционная патетика и музыка Шостаковича

Фильм "Новый Вавилон" родился в мастерской ФЭКС (Фабрика Эксцентричного актера), участники которой именовали себя "Депо эксцентриков". Музыку к картине режиссерско-сценарного тандема Козинцева — Трауберга написал Дмитрий Шостакович. Это была его первая работа в кино.

Режиссеры Григорий Козинцев, Леонид Трауберг и исполнители главных ролей в "Новом Вавилоне" группировались вокруг ФЭКС - Фабрики эксцентрического актера. В поисках новой киноэстетики члены объединения обращались к традициям цирка, балагана, кабаре. Это не бытовая социальная история — на экране не реальность, но самый дух французской культуры. Цитаты из живописи импрессионистов, драматургические традиции Золя и Гюго.

Народное восстание - обычная победоносная точка в советских фильмах 20-х годов.

Премьера картины состоялась 19 марта 1929 года.

Фильм Козинцева и Трауберга зрители не приняли, а сразу же после премьеры последовала ещё и жесточайшая критика "сверху".

На премьере фильма музыку Шостаковича не восприняли ни зрители, ни игравший ее оркестр - это одна из причин, по которым фильм не снискал большого успеха. Через несколько дней музыка к фильму была снята с исполнения, как слишком сложная. Как с грустью много позже вспоминал о ней автор – её исполнили всего несколько раз в кинотеатре "Пикадилли" и забыли.



А когда к 100-летию Парижской Коммуны, события которой воспроизводились в "Новом Вавилоне", реставрированную и заново отпечатанную пленку выпустили в прокат, "Новый Вавилон" получил высший балл французской критики — 5 звезд...