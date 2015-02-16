Кино в руках советской власти представляет огромную, неоценимую силу (И.Сталин)

Начиная с 1930-х годов кино стало любимым зрелищем миллионов. Оставить "без присмотра" такое мощное средство воздействия на умы и души советских людей Сталин, конечно, не мог. Поэтому в Кремль на личный досмотр к вождю доставлялись практически все художественные киноленты.

В январе 1935 года, «Правда» опубликовала приветствие Сталина по случаю 15-летия советского кино, направленное на имя возглавлявшего Главное управление кинематографии Б. Шумяцкого: «Привет и наилучшие пожелания работникам советской кинематографии в день ее славного пятнадцатилетия.

Кино в руках советской власти представляет огромную, неоценимую силу. Обладая исключительными возможностями духовного воздействия на массы, кино помогает рабочему классу и его партии воспитывать трудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социализм, подымать их культуру и политическую боеспособность.

Советская власть ждет от вас новых успехов — новых фильмов, прославляющих подобно «Чапаеву» величие исторических дел борьбы за власть рабочих и крестьян Советского Союза, мобилизующих на выполнение новых задач и напоминающих как о достижениях, так и о трудностях социалистической стройки.

Советская власть ждет от вас смелого проникновения ваших мастеров в новые области «самого важного» (Ленин) и самого массового из искусств — кино.

И. Сталин».

Вот так ещё раз кинематографистам напомнили о самой важной их задаче -настраивать народ на правильный взгляд в светлое будущее, сообщать и объяснять цели индустриализации, агитировать за абсолютно непопулярную в крестьянстве коллективизацию. Могли ли сметь кинематографисты не откликнуться на этот призыв?

В 1935 году кинодраматург Александр Ржешевский принес Эйзенштейну сценарий фильма «Бежин луг». В замысле и названии был использован рассказ Тургенева, в основу сюжета легла нашумевшая история Павлика Морозова, пионера из зауральского села, который разоблачил своего отца-контрреволюционера. По официальной версии, его вместе с младшим девятилетним братом убили близкие родственники за то, что разоблачил своего отца-кулака.

Сценарием заинтересовался Сергей Эйзенштейн и сразу заявил о своем желании поставить эту картину. Он создавал фильм о коллективизации, стараясь поднять сомнительную историю доноса пионера на своего подкулачника-отца ДО высот трагического борения эпох и поколений. Показывая жестокость и насилие в период коллективизации, авторы перестарались. Стало видно, что насилие ничем не оправдано, хотя они и пытались объяснить, что причина жестокости - не в новой власти, а в закоренелой культурной отсталости крестьян. В сущности, стремление авторов морально оправдать необходимость насилия только обнажило всю бесчеловечность происходящего.

17 марта 1937 года приказом по Главному управлению кинематографии работы по постановке фильма «Бежин луг» были приостановлены, а Борис Шумяцкий, выполняя личное поручение И.В. Сталина, опубликовал 19 марта 1937 года в газете «Правда» разгромную статью о фильме «Бежин луг». В своей статье Борис Шумяцкий обвинял Эйзенштейна в том, что он сделал из мальчика «мистического» героя вместо того, чтобы «придерживаться экономических основ и фактов».

От создателей фильма «Бежин луг» потребовали, как тогда выражались, публичного покаяния. Эйзенштейн заявил, что он готов каяться немедленно, но власти это не устраивало. Им нужно было шумное судилище. В журналах и газетах началась травля режиссера. Негативы фильма были смыты, и остались лишь отдельные кадры-срезки.

По материалам:

Публикация журнала "Советский экран" № 14, 1989 год

Автор - А.Латышев

Публикация газеты "Совершенно секретно", август 2007 года

Автор - Николай Ямской

«Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова» Юрий Дружников