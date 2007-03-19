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"А зори здесь тихие...". Римейк по-китайски

19 марта
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19 марта 2007
С 19 марта на "Первом канале" - римейк фильма "А зори здесь тихие", созданный китайскими кинематографистами. Старшину Васкова и девушек-зенитчиц играют не китайские, а российские и украинские актеры.
О качестве сериала лучше всего свидетельствует время, на которое назначена премьера, — 10.20 утра (19—23 марта). Видимо, руководители "Первого канала" заранее не ожидали от этой премьеры ничего хорошего, но в эфир всё-таки поставили. Может быть, хотят убедить зрителей в том, что "Тихий Дон" - это не самая провальная экранизация?
В оригинальную версию китайцы привнесли свой восточный колорит. Драки стали выглядеть куда эффектнее! Рукопашный бой Васькова стал чем-то напоминать поединок шаолиньских монахов.
По рассказам актрис, отличия проявились и в гриме. Девушки в китайском сериале получились более… гламурными. Дело в том, что в съемочной бригаде работали гримеры из «Убить Билла-2» Тарантино. По их мнению, несмотря на войну, девушки должны быть напомаженные, напудренные, на тумбочках тюбики с кремом лежат.
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фильмы
... А зори здесь тихие

обсуждение >>
№ 4
Георгий Безуглый (Черкассы (Украина))   22.01.2009 - 17:37
На первый взгляд этот сериал мне показался очень даже ничего. И деревня построена правильно, и атмосфера не плохая. Но это только на первый взгляд. В фильме допущено много ошибок, грубых, и не очень.... читать далее>>
№ 3
Подольский Александр (Сумы, Украина)   26.08.2008 - 14:21
Китайцы сняли очень хороший телесериал "А зори здесь тихие". Очень понравилась песня. Я учитель музыки. Хотелось бы увидеть текст и ноты этой песни, чтобы разучить со своими учениками. А еще... читать далее>>
№ 1
Анна   3.10.2007 - 18:44
Хороший фильм-сериал сняли китайцы!Не смотря на то, что сюжет повторяется практически один к одному, но игра актеров захватывает(все молодцы), а песня-то какая... читать далее>>
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