"А зори здесь тихие...". Римейк по-китайски

С 19 марта на "Первом канале" - римейк фильма "А зори здесь тихие", созданный китайскими кинематографистами. Старшину Васкова и девушек-зенитчиц играют не китайские, а российские и украинские актеры.

О качестве сериала лучше всего свидетельствует время, на которое назначена премьера, — 10.20 утра (19—23 марта). Видимо, руководители "Первого канала" заранее не ожидали от этой премьеры ничего хорошего, но в эфир всё-таки поставили. Может быть, хотят убедить зрителей в том, что "Тихий Дон" - это не самая провальная экранизация?

В оригинальную версию китайцы привнесли свой восточный колорит. Драки стали выглядеть куда эффектнее! Рукопашный бой Васькова стал чем-то напоминать поединок шаолиньских монахов.

По рассказам актрис, отличия проявились и в гриме. Девушки в китайском сериале получились более… гламурными. Дело в том, что в съемочной бригаде работали гримеры из «Убить Билла-2» Тарантино. По их мнению, несмотря на войну, девушки должны быть напомаженные, напудренные, на тумбочках тюбики с кремом лежат.