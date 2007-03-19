В Москве состоялась презентация "Бесов"

В Москве состоялась презентация шестисерийного телевизионного фильма по одноименному роману Федора Достоевского "Бесы". Картина снята по заказу правительства Москвы, в главных ролях Евгений Стычкин
, Инга Стрелкова–Оболдина
, Юрий Колокольников
. Героев старшего поколения сыграли Ирина Купченко
и Леонид Мозговой
.
Людмила Сараскина - Вдали от сигнальных огней («Искусство кино», №1, Январь 2008)
Пропасть между правдоподобием и правдой не удалось перепрыгнуть и за восемь серий.
«Бесы» Феликса Шультесса компактно уместились даже не в восьми, как планировал ранее режиссер Валерий Ахадов, впоследствии отошедший от проекта, а в шести сериях, так что зрителю телеканала «Столица» хватило рабочей недели. Авторы «многосерийного художественного фильма по мотивам романа Достоевского», тоже, видимо, смущаемые многословием большого романа, удовольствовались минималистским конспектом, почти скороговоркой (отсечен Кармазинов, убраны все предыстории и все биографии романных персонажей). Действие протекает в игрушечных, почти кукольных декорациях (кажется, что их изготовили не на «Мосфильме», а в кабинете губернатора фон Лембке, из бумаги и папье-маше), среди искусственной слякоти и павильонных луж, налитых на сгнившие дощатые мостовые (тоже искусственные), в безвоздушном пространстве убогих комнат или пустынных богатых залов. Жизни нет нигде — ни в умах, ни на крышах домов.
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