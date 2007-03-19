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Фильм «Любовь-Морковь» посетил двухмиллионный зритель

19 марта
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19 марта 2007
Романтическую комедию «Любовь-морковь» посмотрело уже более двух миллионов зрителей. Режиссер фильма Александр Стриженов 19 марта в Москве в кинотеатре "Каро-фильм" в Атриуме поздравил счастливого обладателя двухмиллионного билета, которому достался приз - романтический ужин на двоих.
В рамках подготовки к этой акции 16 марта в кинотеатрах страны были подведены предварительные итоги акции «Стань двухмиллионным зрителем». Среди посетителей кинотеатров, которые покупали билеты на фильм «Любовь-морковь», был выбран символический «полуторамиллионный билет» на фильм «Любовь-морковь», обладатель которого получал в подарок букет цветов и подарочный сертификат на романтический ужин в своем городе.
Общие сборы фильма на 19 марта уже превысили 10 миллионов долларов США (включая 750 000 долларов США в Украине).
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персоны
Александр Стриженов
фильмы
Любовь-морковь

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