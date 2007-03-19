Фильм «Любовь-Морковь» посетил двухмиллионный зритель

Романтическую комедию «Любовь-морковь» посмотрело уже более двух миллионов зрителей. Режиссер фильма Александр Стриженов 19 марта в Москве в кинотеатре "Каро-фильм" в Атриуме поздравил счастливого обладателя двухмиллионного билета, которому достался приз - романтический ужин на двоих.

В рамках подготовки к этой акции 16 марта в кинотеатрах страны были подведены предварительные итоги акции «Стань двухмиллионным зрителем». Среди посетителей кинотеатров, которые покупали билеты на фильм «Любовь-морковь», был выбран символический «полуторамиллионный билет» на фильм «Любовь-морковь», обладатель которого получал в подарок букет цветов и подарочный сертификат на романтический ужин в своем городе.

Общие сборы фильма на 19 марта уже превысили 10 миллионов долларов США (включая 750 000 долларов США в Украине).