Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Объявлен победитель кинопремии «Белый квадрат»-2006

20 марта
Все года

Хроника кино >>
20 марта 2007
20 марта 2007 года в Музыкальном театре имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко состоялась Церемония вручения кинопремии «БЕЛЫЙ КВАДРАТ». Эта премия вручалась за лучшую кинооператорскую работу в полнометражном художественном фильме производства 2006 года.
В этом году победителем стал Андрей Жегалов за работу над картиной «Остров», имевшей большой успех и интерес у зрителей, а так же у деятелей искусства и кино. Этот фильм, собравший огромное число отзывов, стал обладателем 6 национальных кинопремий «Золотой орел», в том числе в категории «лучшая операторская работа», обладателем приза зрительских симпатий и приза за лучшую мужскую роль на фестивале в Онфлере (Франция), обладателем Гран-при — приза зрительских симпатий за лучший игровой фильм в программе «Великолепная семерка «МК» — и приза за лучшую мужскую роль (Петр Мамонов) на фестивале газеты «Московский комсомолец».
«Остров» - одна из последних работ Андрея Жегалова, чья жизнь трагически оборвалась в начале 2007 года. Получить приз и почтить память друга и коллеги вышел на сцену режиссер фильма Павел Лунгин. Зал аплодировал стоя, когда на экране показывали кадры из фильма. Трудно передать скорбь об ушедшем мастере в этот момент в зале, однако и на этой грустной ноте праздник остался собой. В этот день на сцене развернулось большое театральное действие, гости праздника сердечно приветствовали номинантов и говорили о значимости данной церемонии для развития киноиндустрии в нашей стране.
Остальные номинанты премии, среди которых были Сергей Астахов («Мне не больно»), Владислав Гурчин («Гадкие лебеди»), Сергей Мачильсикй («Связь»), Максим Осадчий («Вдох-Выдох»), получили диплом номинанта и денежный приз, рассчитанный на аренду оборудования для создания будущих картин.
«БЕЛЫЙ КВАДРАТ» - это премия, на которой принято награждать операторов картин не только ушедшего года, но и ветеранов, отцов и учителей операторского искусства. В этом году премию «За вклад в операторское искусство» получил Вадим Иванович Юсов, народный артист РСФСР, Лауреат Ленинской премии, зав.кафедрой операторского мастерства ВГИК, создатель таких картин, как «Солярис», «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Они сражались за Родину». Зрителям трудно было сдержать слезы, когда на экране появились кадры из всем известных фильмов оператора.
Церемония награждения «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» проходила на сцене недавно отреставрированного театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко и представляла собой набор инсталляций на фильмы номинантов. Выход на сцену Нино Катамадзе, Ренаты Литвиновой, Игоря Клебанова вызвал теплую реакцию зала. Ведь зрители церемонии – «их коллеги по цеху», лучшие в киноиндустрии России – режиссеры, актеры, операторы, сценаристы и кинокритики. Среди гостей премии присутствовали Анна и Надежда Михалковы, Сергей Гармаш, Дмитрий Месхиев, Михаил Пореченков, Вера Глаголева, Дмитрий Дибров, Алексей Гуськов, Юлий Гусман, Марина Голуб, Артур Смольянинов, Юрий Грымов, Михаил Ефремов и многие другие.
В этом году прошла уже четвертая по счету церемония «БЕЛЫЙ КВАДРАТ», интерес к которой заметно возрастает с каждым годом. По словам Президента Гильдии кинооператоров Игоря Клебанова, отметившего своеобразный символический юбилей кинопремии, «добраться до четвертой вершины – значит построить квадрат, чтобы обводить его снова и снова». А это говорит о том, что в следующем году премия выйдет уже на новый профессиональный уровень.
версия для печати
персоны
Сергей ГармашВера ГлаголеваМарина ГолубАлексей ГуськовДмитрий ДибровМихаил ЕфремовРената ЛитвиноваДмитрий МесхиевАнна МихалковаНадежда МихалковаМихаил ПореченковАртур Смольянинов
фильмы
Андрей РублёвВдох ВыдохГадкие лебедиМне не больноОни сражались за РодинуОстровСвязьСолярисЯ шагаю по Москве

фотографии >>
Объявлен победитель кинопремии «Белый квадрат»-2006 фотографии
Объявлен победитель кинопремии «Белый квадрат»-2006 фотографии
Объявлен победитель кинопремии «Белый квадрат»-2006 фотографии
Объявлен победитель кинопремии «Белый квадрат»-2006 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Москвин опять плачет..."
"Москвин опять плачет..."
В начале 20-х годов для кинематрографической среды было характерно состояние растерянности - невозможно достать пленку, реквизит разграблен, студийные павильоны разрушены. Неясно было, фильмы каких жанров надо снимать: мелодрамы ушли в прошлое, мистика была запрещена цензурой, для комедий - время уж больно неподходящее.
Любовь деревенского милиционера
Любовь деревенского милиционера
В июне 1973 года на экраны вышел фильм Виталия Мельникова "Здравствуй и прощай" - трогательная, милая история о любви деревенского милиционера и многодетной молодой колхозницы (Людмила Зайцева), так и не решившейся покинуть мужа-алкоголика (Михаил Кононов).
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марлен Хуциев
19 марта ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев.
Рива Левите
19 марта скончалась режиссёр, педагог Рива Левите.
Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Данко
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Алиса Миронова
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Йозеф Кронер
Бьянка Лоусон
Джейн Марч
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Премьеры ТВ

90-е. Весело и громко
18 марта
СТС
Зоя
19 марта
СТБ
Беглянка
23 марта
Россия 1
Блокбастер
24 марта
Пятница
Боль чужой потери
24 марта
Россия 1
Он и Она
24 марта
Первый канал

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен