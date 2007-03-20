Объявлен победитель кинопремии «Белый квадрат»-2006

20 марта 2007 года в Музыкальном театре имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко
состоялась Церемония вручения кинопремии «БЕЛЫЙ КВАДРАТ»
. Эта премия вручалась за лучшую кинооператорскую работу в полнометражном художественном фильме производства 2006 года.
В этом году победителем стал Андрей Жегалов
за работу над картиной «Остров»
, имевшей большой успех и интерес у зрителей, а так же у деятелей искусства и кино. Этот фильм, собравший огромное число отзывов, стал обладателем 6 национальных кинопремий «Золотой орел»
, в том числе в категории «лучшая операторская работа», обладателем приза зрительских симпатий и приза за лучшую мужскую роль на фестивале в Онфлере (Франция), обладателем Гран-при — приза зрительских симпатий за лучший игровой фильм в программе «Великолепная семерка «МК» — и приза за лучшую мужскую роль (Петр Мамонов
) на фестивале газеты «Московский комсомолец».
«Остров» - одна из последних работ Андрея Жегалова, чья жизнь трагически оборвалась в начале 2007 года. Получить приз и почтить память друга и коллеги вышел на сцену режиссер фильма Павел Лунгин
. Зал аплодировал стоя, когда на экране показывали кадры из фильма. Трудно передать скорбь об ушедшем мастере в этот момент в зале, однако и на этой грустной ноте праздник остался собой. В этот день на сцене развернулось большое театральное действие, гости праздника сердечно приветствовали номинантов и говорили о значимости данной церемонии для развития киноиндустрии в нашей стране.
Остальные номинанты премии, среди которых были Сергей Астахов
(«Мне не больно»
), Владислав Гурчин
(«Гадкие лебеди»
), Сергей Мачильсикй
(«Связь»
), Максим Осадчий
(«Вдох-Выдох»
), получили диплом номинанта и денежный приз, рассчитанный на аренду оборудования для создания будущих картин.
«БЕЛЫЙ КВАДРАТ» - это премия, на которой принято награждать операторов картин не только ушедшего года, но и ветеранов, отцов и учителей операторского искусства. В этом году премию «За вклад в операторское искусство» получил Вадим Иванович Юсов
, народный артист РСФСР, Лауреат Ленинской премии, зав.кафедрой операторского мастерства ВГИК, создатель таких картин, как «Солярис»
, «Я шагаю по Москве»
, «Андрей Рублев»
, «Они сражались за Родину»
. Зрителям трудно было сдержать слезы, когда на экране появились кадры из всем известных фильмов оператора.
Церемония награждения «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» проходила на сцене недавно отреставрированного театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко и представляла собой набор инсталляций на фильмы номинантов. Выход на сцену Нино Катамадзе
, Ренаты Литвиновой
, Игоря Клебанова
вызвал теплую реакцию зала. Ведь зрители церемонии – «их коллеги по цеху», лучшие в киноиндустрии России – режиссеры, актеры, операторы, сценаристы и кинокритики. Среди гостей премии присутствовали Анна
и Надежда Михалковы
, Сергей Гармаш
, Дмитрий Месхиев
, Михаил Пореченков
, Вера Глаголева
, Дмитрий Дибров
, Алексей Гуськов
, Юлий Гусман
, Марина Голуб
, Артур Смольянинов
, Юрий Грымов
, Михаил Ефремов
и многие другие.
В этом году прошла уже четвертая по счету церемония «БЕЛЫЙ КВАДРАТ», интерес к которой заметно возрастает с каждым годом. По словам Президента Гильдии кинооператоров Игоря Клебанова, отметившего своеобразный символический юбилей кинопремии, «добраться до четвертой вершины – значит построить квадрат, чтобы обводить его снова и снова». А это говорит о том, что в следующем году премия выйдет уже на новый профессиональный уровень.
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