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«Блаженная»: и пепел в ее руках превращается в цветы...

20 марта
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Хроника кино >>
20 марта 2008
Премьера фильма «Блаженная»: ни супергерой, ни вундеркинд, ни новые технологии не могут изменить этот мир к лучшему, а только Любовь. Именно о такой Любви сделан этот фильм, ничего не требующей для себя, а лишь отдающей! Желанием передать субъективный взгляд на окружающий мир предопределяется занятие героини фильма – она художник. Ее зовут Александра. Она приезжает в Москву, с желанием учиться рисовать и встретить любимого человека, ведь в большом городе много людей и много возможностей. Однако и много бед, которые не обойдут Александру стороной, не ради того, чтобы пощекотать нервы зрителю, а так устроен мир, что белое максимально проявляется на черном. На экране промелькнет жизнь длиною в семнадцать лет: от маленькой девочки, которая кормит из своей тарелки собаку, до повзрослевшей девушки, вынужденно покинувшей Москву, так и не поступив учиться, и не встретив любимого...
Кинокомпания «АбсолютФильм» предложила оригинальную идею совместного выхода в прокат кинокартины «Блаженная» и короткометражного анимационного фильма «Колокольчик».
«Колокольчик» - это увлекательная история о том, как появилась традиция звонить в колокола. Зритель попадет в яркий и безмятежный мир цветов, где светло и уютно, где все радуются друг другу и, похоже, что это навсегда. Но однажды приходит зло и оказывается, что кому-то оно не угрожает, кто-то рожден не для того, чтобы сражаться, а кто-то предпочитает его и вовсе не замечать. И зло не остановить, если не найдется тот, для которого не бывает чужой беды...
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Карина РазумовскаяДаниил Страхов
фильмы
Блаженная

фотографии >>
«Блаженная»: и пепел в ее руках превращается в цветы... фотографии
«Блаженная»: и пепел в ее руках превращается в цветы... фотографии
«Блаженная»: и пепел в ее руках превращается в цветы... фотографии
«Блаженная»: и пепел в ее руках превращается в цветы... фотографии
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Начало
Начало
Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.
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