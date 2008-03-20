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Чак Берри - в Москве

20 марта
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20 марта 2008
Певец и гитарист, один из отцов рок-н-ролла, Чак Берри выступил с концертом 20 марта в клубе «Б1 Maximum».
Певец и гитарист, один из отцов рок-н-ролла, Чак Берри оказал огромное влияние на всю рок-музыку (именно его называли своим кумиром The Beatles и The Rolling Stones). Это влияние сильно и по сей день.
Берри научился играть на гитаре еще в детстве, а в начале 50-х создал в своем городе трио, в котором он был и гитаристом, и вокалистом, работая параллельно парикмахером чтобы прокормиться. В 1955 году Берри выступил в Чикаго, где его заметил знаменитый Мадди Уотерс, посоветовавший ему послать демо-запись в фирму Chess Records.
Записи понравились, и Берри записал свой первый сингл Maybellene, тема которого была типично подростковой — автомобили и любовь. Его заметил и поддержал диск-жокей Алан Фрид (тот самый, который и изобрел термин «рок-н-ролл») — он не только помогал Берри в написании материала, но и активно крутил эту вещь по радио. Журнал Billboard назвал Берри «самым многообещающим ритм-энд-блюз исполнителем 1955 года».
В 1956 году Берри снялся в эпизодической роли в фильме Rock Rock Rock и записал свой знаменитейший хит Roll Over Beethoven. 1957 год был отмечен такими вещами, как School Days — «Школьные деньки», гимн подростков 50-х. Это была первая вещь Берри, изданная миллионным тиражом, она же принесла ему известность в Великобритании. Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen и Johnny Вe Good с тех пор кто только ни пел.
Тогда же начались его столкновения с законом, и в 1962-1963 гг. Берри посидел в тюрьме. Интерес к его творчеству несколько снизился, но в финансовом отношении дела шли успешно, он создал огромный центр развлечений «Берри-парк» в штате Миссури. Пока Берри пребывал в заключении, его песни продолжали исполнять молодые и начинающие тогда The Beatles, The Rolling Stones и прочие британские группы. После выхода из тюрьмы в 1964 году Берри сразу начал гастролировать и записываться. Последовали хиты — Nadine, No Particular Place To Go, You Never Can Tell, Promised Land.
В середине 90-х Чак Берри предпринял клубное турне по Европе (в рамках которого 17 января 2007 года он выступил в Москве, в клубе «Б1 Maximum»).
Многие его песни звучат в таких известных фильмах, как "Криминальное чтиво" и "Назад в будущее", став их своеобразными визитными карточками (например, танец Винсента Веги и Мии Уоллес).
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