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Призеры "Ники"

21 марта
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21 марта 2008
В театре Российской Армии состоялось вручение Национальной кинематографической премии "Ника". Главный герой вечера, фильм Сергея Бодрова "Монгол", получил премии в номинациях: "лучшая режиссерская работа", "лучший игровой фильм", "лучшая работа оператора" (Сергей Трофимов, Роджер Стофферс), "лучшая работа художника по костюмам" (Карин Лор), "лучшая работа звукорежиссера" (Стефан Конкен), "лучшая работа художника" (Даши Намдаков, Елена Жукова).
Никита Михалков по собственному желанию снял "12" из номинаций "Лучший игровой фильм" и "Лучшая работа режиссера", но без наград картина не осталась - Сергей Гармаш получил приз за лучшую мужскую роль, Эдуард Артемьев - за лучшую музыку к фильму.
В номинации "Лучший сценарий" победил Алексей Попогребский ("Простые вещи").
Лучшим анимационным фильмом названа "Снегурочка" Марии Маут, лучшим неигровым - "Рожденный в СССР. 21-летние" (Сергей Мирошниченко), лучший фильм стран СНГ и Балтии - "Русский треуголник" (Алеко Цабадзе, Грузия).
Премии за лучшую женскую роль получила Мария Шалаева ("Русалка"), мужскую роль второго плана - Леонид Броневой ("Простые вещи"), женскую роль второго плана - Мария Аронова ("Артистка").
В номинации открытие года назван Сергей Пускепалис ("Простые вещи").
Также были вручены специальные премии: Александр Абдулов получил "Нику" за выдающийся вклад в российский кинематограф посмертно, Георгий Данелия - за честь и достоинство, Николай Досталь - за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа.
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персоны
Александр АбдуловМария АроноваЭдуард АртемьевСергей Бодров (ст.)Леонид БроневойСергей ГармашГеоргий ДанелияНиколай Досталь (II)Елена ЖуковаНикита МихалковДаши НамдаковАлексей ПопогребскийСергей ПускепалисСергей ТрофимовМария Шалаева
фильмы
12МонголПростые вещиРусский треугольник

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