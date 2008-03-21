Призеры "Ники"

В театре Российской Армии состоялось вручение Национальной кинематографической премии "Ника". Главный герой вечера, фильм Сергея Бодрова
"Монгол
", получил премии в номинациях: "лучшая режиссерская работа", "лучший игровой фильм", "лучшая работа оператора" (Сергей Трофимов
, Роджер Стофферс), "лучшая работа художника по костюмам" (Карин Лор), "лучшая работа звукорежиссера" (Стефан Конкен), "лучшая работа художника" (Даши Намдаков
, Елена Жукова
).
Никита Михалков
по собственному желанию снял "12
" из номинаций "Лучший игровой фильм" и "Лучшая работа режиссера", но без наград картина не осталась - Сергей Гармаш
получил приз за лучшую мужскую роль, Эдуард Артемьев
- за лучшую музыку к фильму.
В номинации "Лучший сценарий" победил Алексей Попогребский
("Простые вещи
").
Лучшим анимационным фильмом названа "Снегурочка" Марии Маут, лучшим неигровым - "Рожденный в СССР. 21-летние" (Сергей Мирошниченко), лучший фильм стран СНГ и Балтии - "Русский треуголник
" (Алеко Цабадзе, Грузия).
Премии за лучшую женскую роль получила Мария Шалаева
("Русалка"), мужскую роль второго плана - Леонид Броневой
("Простые вещи"), женскую роль второго плана - Мария Аронова
("Артистка").
В номинации открытие года назван Сергей Пускепалис
("Простые вещи").
Также были вручены специальные премии: Александр Абдулов
получил "Нику" за выдающийся вклад в российский кинематограф посмертно, Георгий Данелия
- за честь и достоинство, Николай Досталь
- за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа.
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