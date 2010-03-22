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Премьера романтической комедии «Ирония любви».

22 марта
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22 марта 2010
Продюсеры трилогии «Любовь-Морковь» представили зрителям свой новый кинопроект: в Москве 22 марта в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера романтической комедии «Ирония любви».
История любви между застенчивым неудачником и ослепительной красоткой собрала в этот вечер в кинотеатре «Октябрь» множество гостей. Особое внимание новой комедии компании «Интерфест» уделили представители «музыкального цеха». Среди них были замечены – Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Игорь Матвиенко, Юрий Аксюта, Надя Ручка, Анжелика Агурбаш, Петр Дранга, Влад Топалов, Арсений Бородин. Поддержать коллег и поздравить с премьерой пришли также и кинематографисты: Екатерина и Александр Стриженовы, Сергей Гинзбург, Олеся Судзиловская, Александр Самойленко, Всеволод Шиловский, Александр Велединский.
Картину гостям представили продюсеры Ренат Давлетьяров, Ермек Аманшаев и Александр Котелевский. Ренат Давлетьяров признался, что по-прежнему волнуется на каждой премьере и пожелал всем скорейшего прихода весны: «Мы не хотели в конце затянувшейся зимы показывать что-то угрюмое и многозначительное. Хочется, чтобы зима, наконец, закончилась, и чтобы спустя эти полтора часа каждый, несмотря на свой возраст, социальный статус и кинопристрастия, почувствовал, что весна все-таки пришла!», - поделился продюсер.
Режиссер Александр Черняев представил съемочную группу: актеров Алексея Чадова, Асель Сагатову, Ирина Розанову, Фархата Абдраимова, Ольгу Орлову, Наталью Рудову, Андрея Григорьев-Аполлонова. Самые бурные аплодисменты зала сорвала 5-летняя Камилла Мукатова, исполнившая роль дочери тренера, мечтающей об обезьянке. Предназначавшаяся девочке и не вовремя сбежавшая обезьяна и стала причиной того, что герой Алексея Чадова в буквальном смысле упал в ноги красавице Асель.
Специальным сюрпризом вечера стало выступление группы «PRINCESSA avenue», которая исполнила главную композицию саундтрека картины, которая называется «Ирония любви». Недавно девушки участвовали с этой песней в отборочном туре «Евровидения», а Федор Бондарчук снял на «Иронию любви» клип, который уже ротируется на музыкальных каналах страны. Пронзительное исполнение песни солисткой группы «PRINCESSA avenue» Александрой Гурковой настроило гостей на лирический лад: «Не волнуйтесь, наш фильм не такой грустный», - пошутил Ренат Давлетьяров.
«Отнеситесь к фильму как к витамину, необходимому в серое межсезонье. Если вы выйдете из зала с улыбкой, то я буду считать, что наша задача выполнена», - заключил Александр Черняев.

Компания «Интерфест»
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Ренат Давлетьяров
фильмы
Ирония любви

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На премьере фильма «Ирония любви», 22 марта в кинотеатре «Октябрь»
На премьере фильма «Ирония любви», 22 марта в кинотеатре «Октябрь»
На премьере фильма «Ирония любви», 22 марта в кинотеатре «Октябрь»
На премьере фильма «Ирония любви», 22 марта в кинотеатре «Октябрь»
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