Премьера романтической комедии «Ирония любви».

анонс

Одна называется «Мне бы рюмочку», вторая – «Тушите свет, держите вора». Естественно, оба эти произведения будут исполнены артистом «в кадре».

4 марта 2009

Закончились съемки фильма «Беглянки»

17 февраля 2007 года закончился съемочный период кинофильма «Беглянки» режиссера Юсупа Разыкова с Екатериной Гусевой и Ириной Рахмановой в главных ролях. Съемки фильма проходили в деревне и на аэродроме под Серпуховым, а также в московском артистическом кафе «Бар Люба».