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Открытие "Киновесны"-2007

22 марта
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22 марта 2007
В Литве с 22 марта по 5 апреля прошел 12-й международный кинофестиваль "Киновесна, 2007". В программе показа свыше 80 фильмов разных жанров и направлений, форматов и стилей - художественные, документальные, полнометражные, короткометражные, любительские, традиционные и экспериментальные. Показ проходил в пяти залах двух кинотеатров Вильнюса. Цель фестиваля - показать зрителям, в первую очередь молодежи, что в мире существует не только голливудское, но и иное кино. Как пояснил создатель программы фестиваля Эвинас Пукшта, экспозиция фильмов разбита на пять программ и две темы - "реальная жизнь" и "музыка". Последние приурочены к международному Дню Земли и 250-летию Вольфганга Амадеуса Моцарта.
Среди новых программ - "Смелый взгляд", в которой собраны фильмы, рассчитанные на крепкие нервы, так как "показывают, каким бывает мир безо всяких украшательств, где много места гротеску, черному юмору, а, главное, дискуссии". В новой программе "Новые открытия" были представлены фильмы режиссеров, чьи имена зазвучали только недавно. Знаменитости же были представлены в программе "Признанные мастера". Кроме того, впервые на фестивале было показано около 30 короткометражных фильмов в рамках конкурсной программы "До 15 минут".
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