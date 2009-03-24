«Рестлер»: пресс-конференция с Дарреном Аронофски

24 марта вслед за Микки Рурком
Москву посетил и сам режиссер «Рестлера»
- Даррен Аронофски
. Накануне премьеры нашумевшего фильма состоялась пресс-конференция на втором этаже отеля Ritz Carlton (именно здесь почти год назад неплохо провели беседу звезды «Хэнкока»
Уилл Смит и Шарлиз Терон) - с режиссером «Рестлера»
, Сергеем Ершовым из прокатной компании «Вольга», Анной Зайцевой, пригласившей Аронофски
в Москву, и, разумеется, Петром Шепотинником – постоянным ведущим подобных встреч.
Речь в основном шла о предстоящей премьере и Микки Рурке
. В частности, Сергей Ершов сообщил, что приезд двух звезд картины по отдельности был продуман заранее. Оба события стали частью своеобразной пресс-кампании. Вообще, поначалу сложилось впечатление, что конференция проходит именно с Ершовым, но вскоре Аронофски
перенял эстафету и поведал много интересного -
О Микки Рурке:
«Мы около двух лет пытались найти деньги именно на то, чтобы пригласить на главную роль Микки Рурка
. Инвесторы были категорически против. Всем было известно, что рыночная цена Микки к тому моменту здорово упала, но вскоре тема стала очень обсуждаема. В итоге я все-таки, как и герой Микки
, выиграл бой. Что касается самого Микки
, то он заноза в заднице! Каждодневный кошмар. Но если говорить серьезно, то лучше него было не найти. Да, работать с ним было очень тяжело, но реальность такова: Микки
невероятно талантлив, и, наверное, я лично использовал его потенциал на 30 процентов, не больше. И все же я сочувствую всем, кто будет работать с Микки
.
Хотя мы, возможно, еще поработаем с ним. У нас есть даже такая шутка: «Ты пока погуляй, а через пять лет возвращайся, будем тебя снова возрождать». Эти 15 лет его многому научили, он обрел страсть к актерству, и, конечно, ощутил блага, сопутствующие его новому положению. У него есть огромное желание показать миру, как много тот потерял за время его отсутствия. Так что я бы сказал, лучшие работы Микки
еще впереди».
О рестлинге:
«Впервые был снят серьезный фильм о профессиональной борьбе и, надо сказать, что рестлинг один из величайших феноменов в США. О боксе снято множество фильмов, рестлинг в этой связи выступал неким белым пятном, большинство людей считали, что это просто игра. Но это - сценическое искусство. Для Америки рестлинг то же самое, что гладиаторские бои в свое время. Как если бы гладиаторы стали заниматься шоу-бизнесом. Там свои законы, свои хорошие и плохие парни».
Об особенностях фильма:
««Пи», «Реквием по мечте», «Фонтан» - это своеобразная трилогия. По крайней мере, я рассматриваю эти картины как трилогию. Пришло понимание, что нужно делать что-то другое, как-то отходить от этого артхаусного жанра. Таким образом, не будучи зависимым от внутренней субъективности, я хотел, прежде всего, сделать реалистический фильм. Как творческий человек, я ставлю перед собой задачи, и для меня перемены - это всегда новая загадка, которую нужно решить…
Мы сделали осознанный выбор в пользу жанра «документального кино». Концепция фильма была такова, что мы хотели сделать его как можно больше приближенным к документальному, где режиссер и зритель не фокусирует свое внимание на игре главного героя. Особенно было сложно провернуть этот финт с таким актером как Микки Рурк
. Ведь никогда не знаешь, чего от него ожидать в следующую минуту… Людям интересно, что происходит с героем физически и психологически. Поэтому мы старались, как можно дольше не показывать его лицо, сохраняя интригу. Такой прием использован даже на постере…
«Рестлер»
напрямую касается темы: что реально, а что подделка. Это очень тонкая грань и в фильме. Если бы мы занялись подделками, то, наверное, сложно было бы донести до сознания зрителя главную грань между реальным и поддельным. И одна из задач, которую я поставил перед Микки
: чтобы он стал профессиональным борцом, чтобы он жил вместе с борцами, чтобы он занимался с ними рестлингом, как это делают они. И в каких то случаях он делал то, что профессиональные борцы не могли себе позволить.
Что же касается того, кто наш герой – победитель или побежденный, то ответ нужно искать в реальной жизни. В ней трудно провести эту грань, в каждом человеке намешано очень многое. То же самое относится и к характеру Микки
, в свою очередь он переносит это и на своего героя. Поэтому его нельзя разделять на победителя и побежденного, это единое целое. Пожалуй, в этом и соль фильма».
На этом, если не учитывать автограф-сессию и несколько неуместных вопросов, и завершилась пресс-конференция с известным режиссером. Вечером того же дня он представил фильм в кинотеатре «35 мм», сообщив между прочим, что Микки Рурк
передает Москве пламенный привет. А затем ему предстояла премьера в Северной столице, и Арнофски
распрощался с Москвой.
«Рестлер»
выходит в российский прокат 26 марта.
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