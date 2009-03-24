«Рестлер»: пресс-конференция с Дарреном Аронофски

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Режиссер "Тупого жирного зайца" Слава Росс получил возможность работать над своим сценарием во французском "Голливуде" - Moulin D'Ande.

18 февраля 2013

«Родина». Американское независимое кино

12 и 13 декабря в киноцентре «РОДИНА» Кит Сэнборн и Пегги Ауэш лично представили свои самые знаковые работы.