«Белый квадрат»: Награды

24 марта в Москве вручили VI премию российских кинооператоров «Белый квадрат»
. Церемония прошла с
праздничным настроением, так как в этом году Гильдия кинооператоров отмечает 20-летие.
Премия была создана в 2004 году для поддержки отечественного операторского искусства и поощрения лучших произведений российской киноиндустрии. Учредителем этой награды выступил Российский фонд культуры.
На этот раз среди претендентов на «Белый квадрат»
оказались Сергей Мачильский («Тот, кто гасит свет»), Илья Демин («Новая земля»
), Юрий Клименко («Пленный»), Игорь Клебанов
(«Мираж»
) и Олег Лукичёв («Юрьев день»
).
Приз имени Сергея Урусевского за вклад в операторское искусство заслуженно получил Дмитрий Долинин («В огне брода нет», «Начало», «Красное небо»). Лауреатом в номинации «Операторское признание» стал Дедо Вайгерт. А «Лучшим оператором» года признали президента Гильдии кинооператоров России - Игоря Клебанова
.
Получая приз Игорь Клебанов
признался: «Я первый раз снимал в жанре иронический вестерн...»
Остальные номинанты получили сертификаты с денежным вознаграждением.
«Создание атмосферы фильма, передача актерского мастерства, реализация стиля и жанра картины - это и есть задача творчества операторов. Лучшие их работы являются высочайшим достижением киноискусства»
, - отметил важность операторской работы режиссер Вадим Абдрашитов.
обсуждение >>