«Форсаж 4». Премьера

Златоглавую на днях посетили звезды популярного киносериала «Форсаж»
: Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес и Джордана Брюстер. Поводом послужила предстоящая премьера четвертой части франшизы в России. Как известно, если актеры начинают мотаться по свету со своим фильмом, то это значит лишь одно - создатели не уверены в успехе своего детища.
Рецензию читайте в ближайшее время в рубрике «Премьеры»
, а пока у вас есть возможность ознакомиться с историей «Форсажа»
и полюбоваться
на любимые лица на фоне Кремля.
О ФИЛЬМЕ
Уличные гонки в Лос-Анджелесе, отмывание денег в Майами, дрифты на опасных токийских маршрутах – все это мы увидели в серии фильмов «Форсаж»
, первый из которых был снят больше девяти лет назад. В следующей главе этой истории четыре героя первой картины воссоединяются – и начинают все сначала.
ВИН ДИЗЕЛЬ («Лысый нянька», «Три икса») и ПОЛ УОКЕР («Флаги наших отцов», «Белый плен») снова снимаются вместе в последней части адреналинового сериала «Форсаж»
. Вернувшись в Лос-Анджелес, они воссоединяются с МИШЕЛЬ РОДРИГЕС («Остаться в живых», «Обитель зла») и ДЖОРДАНОЙ БРЮСТЕР («Чак», «Техасская резня бензопилой: Начало»), чтобы носиться по людным улицам на стильных, тюнингованных и экзотических машинах. Режиссер нового триллера – ДЖАСТИН ЛИН («Тройной форсаж», «Завтра повезет больше»).
С того момента, когда бывший преступник Доминик Торетто (Дизель) пересек мексиканскую границу и ударился в бега, прошло восемь лет. Теперь он скрывается в хижине на побережье Доминиканской республики вместе с единственным человеком из своего прошлого – Летти (Родригес), пытаясь начать новую жизнь. Но он прекрасно понимает, что власти по-прежнему охотятся за ним.
Когда трагическая смерть человека, которого он любил, приводит его обратно в Лос-Анджелес, вражда между Домиником и агентом Брайаном О'Коннером (Уокер) возобновляется. Однако они вынуждены вместе сражаться с общим врагом - социопатом и наркобароном, который наводняет США своим смертельным товаром. Дом и Брайан должны научиться доверять друг другу, чтобы обвести вокруг пальца этого человека и отомстить за произошедшую по его вине трагедию, ставшую для них фактически семейной.
Для того, чтобы проникнуть в подпольную сеть наркоторговцев, нужно внедриться в банду, которая переправляет высококачественный героин через мексиканскую границу сквозь целую сеть запутанных туннелей в пещерах. Двое полицейских – Кампос (ДЖОН ОРТИЗ, «Гангстер», «Полиция Майами: Отдел нравов») и Феникс (ЛАС АЛОНСО, «Морпехи», «Братство танца») – единственные, кто может дать Дому и Брайану ответы на все их вопросы.
Дому, его сестре Мие (Брюстер) и Брайану предстоит возобновить давно разорванные семейные связи. Невольные союзники снова оказываются втянутыми в гонку, которая в свое время поссорила их. Путь к мести лежит через горные кряжи в гористой сельской местности Доминиканы и туннели мексиканской пустыни, и девиз этого пути: «Когда ты за рулем, для тебя нет ничего невозможного».
В съемочную группу картины, помимо режиссера Лина, вошли продюсеры НИЛ МОРИЦ (фильмы «Форсаж»
, «Я – легенда», «Три икса»), Вин Дизель и МАЙКЛ ФОТТРЕЛЛ («Крепкий орешек-4», «Двойной форсаж»). КРИС МОРГАН («Тройной форсаж», «Особо опасен») написал сценарий по книге ГАРИ СКОТТА ТОМПСОНА («Форсаж», телесериал «Лас-Вегас»).
Кроме этого, в съемках фильма участвовали: художник-постановщик ИДА РЭНДОМ («Тройной форсаж», «Охотник на убийц»), композитор БРАЙАН ТАЙЛЕР (фильмы «Форсаж»
, «Рэмбо»), художник по костюмам САНЯ МИЛКОВИЧ ХЭЙС (фильмы «Форсаж»
, «Мумия: Гробница Императора Драконов») и исполнительный продюсер АМАНДА ЛЬЮИС («Тройной форсаж», «Друг невесты»).
Оператор АМИР МОКРИ («Сокровище нации-2: Книга тайн», «Плохие парни-2»), режиссеры монтажа КРИСТИАН ВАГНЕР («Миссия: Невыполнима-2», «Умри, но не сейчас») и ФРЕД РАСКИН («Тройной форсаж»). Исполнительный продюсер САМАНТА ВИНСЕНТ.
О ПРОИЗВОДСТВЕ ФИЛЬМА
Все дороги ведут домой:
Зеленый свет «Форсажу-4»
Напечатанная в 1998 году в журнале «Vibe» статья о стрит-рейсерах положила начало одной из самых успешных и любимых франшиз в истории студии Universal Pictures. В 2001 году мы познакомились с чемпионом стритрейсинга Домиником Торетто и его главным врагом, полицейским Брайаном О'Коннером. В течение двух часов экранного времени мы наблюдали за тем, как два героя фильма «Форсаж», находясь по разные стороны закона, гоняют на потрясающих машинах, дерутся, и неожиданно становятся друзьями.
Несмотря на то, что в конце картины их пути разошлись – Дом сбежал в Мексику, а Брайан перешел в отделение ФБР в Майами – мы получили возможность проследить за карьерой Брайана в «Двойном форсаже», и мельком увидели Дома в «Тройном форсаже», действие которого происходит в Токио.
По мере выхода фильмов у франшизы появился международный фан-клуб, а сборы картин были весьма впечатляющими. Однако кадры, в которых Дом в конце первого фильма пересекает мексиканскую границу, вызывали у зрителей желание увидеть новые приключения их любимого антигероя… а также новые эпизоды из жизни двух героинь первой картины – подружки Дома Летти и его сестры Мии (в которую безумно влюблен Брайан).
Через восемь лет после того, как мировая аудитория увидела блистательные трюки и страстные поцелуи Дома и Летти и Брайана и Мии, продюсер Нил Мориц решил создать новую икону поп-культуры. Он понял, что для выпуска четвертого фильма сейчас самый подходящий момент. Пора было возвращаться домой.
Тем не менее, зеленый свет для нового проекта вовсе не был так однозначен. «Первые три фильма получились очень удачными и в плане съемок, и в плане сборов, - объясняет Мориц. – Однако для того, чтобы выйти на следующий уровень, нам необходимо было вернуть Вина и Пола».
Для этого потребовалось почти десять лет планирования и координации действий. «В течение многих лет мы многократно обсуждали этот проект, - говорит продюсер. – Этих актеров стоило приглашать только ради очень хорошего сценария. Я считаю, что нам очень повезло».
Воссоединение легендарной четверки – Вина Дизеля, Пола Уокера, Мишель Родригес и Джорданы Брюстер – началось с успешной роли-камео, которую Дизель сыграл в «Тройном форсаже» Джастина Лина. Увидев некоторые отснятые материалы, актер согласился сыграть в финальной сцене друга Хана (САНЬ КАН), который должен вызвать Шона Босуэлла (ЛУКАС БЛЭК) на гонку.
Режиссеру и Дизелю понадобилось всего несколько часов на съемочной площадке, чтобы у них установился контакт. Внимание Лина к мелочам, его способность раскрыть характеры героев в жанре боевика произвели впечатление на актера, который сделал себе имя запоминающимися ролями в таких картинах и сериалах, как «Три икса», «Черная дыра» и «Хроники Риддика».
Зрители положительно отреагировали на маленькую роль Дизеля, и Мориц понял, что поклонники франшизы будут рады снова увидеть на экранах Дома и Брайана. «Сочетание этих двух героев и их подход к одной и той же сцене – это нечто такое, что невозможно выдумать, - говорит продюсер об их сотрудничестве. – Этот контакт на экране либо происходит, либо нет».
Продюсер Фоттрелл придерживается такого же мнения о партнерстве Дизеля и Уокера: «Они как будто братья. Один из них вырос в преступной среде, другой – в полностью благополучной. Брайан входит в мир Дома, и они оказываются спина к спине. Между ними устанавливается этика кровного родства, они защищают друг друга, вне зависимости от того, кто из них прав, а кто – виноват».
«Мне нравятся сиквелы, которые являются продолжением оригинальной истории, - говорит Дизель, который не только сыграл гонщика Дома Торетто, но и выступил в качестве продюсера фильма. – Я считаю, что сценарий «Форсажа» стал именно таким».
Он также прислушивается к мнению поклонников картины. «После маленькой роли в третьем фильме я понял, что зрители как бы говорят мне: «Эй, Вин, не надо слишком точно следовать сюжету… просто снимись в нем – и сделай фильм. Мы хотим это видеть», - вспоминает актер. Стремление воссоединиться со старыми друзьями тоже сыграло свою роль. «Меня очень привлекала мысль снова сниматься вместе с людьми, благодаря которым я утвердился в Голливуде», - отмечает Дизель.
Создатели фильма обратились к сценаристу Крису Моргану, который работал над такими фильмами, как «Тройной форсаж» (2006) и «Особо опасен» (2008). Подобно Морицу и Фоттреллу, Морган с радостью согласился. «Я очень люблю машины и гонки, всю эту культуру, - признается он, - однако изюминка фильма «Форсаж» - в отношениях этих двух парней. Когда мне сказали, что в новом фильме героями будут именно они, я понял, что сбылась моя мечта».
За первыми шагами последовал интенсивный процесс работы над сюжетом, в котором на Моргана была возложена задача создания линии, могущей соединить наших четырех героев. Создатели фильма в это время вели переговоры с Полом Уокером, Мишель Родригес и Джорданой Брюстер о съемках в сиквеле. Это объединение было необходимо для успеха проекта. Согласие Дизеля, Морица и Фоттрелла побудило согласиться и остальных.
«Я и не думал, что буду сниматься в еще одном «Форсаже», - вспоминает Уокер, которому предстояло сыграть Брайана О'Коннера в третий раз. – Нил рассказал мне весь план, и я подумал: а почему бы и нет? Если в прошлый раз я получил удовольствие, то почему бы не повторить это, снимаясь в компании замечательных актеров?»
У Брайана и Дома – разные стили вождения, которые отражают их личности и жизненные перспективы. Уокер считает, что эти различия – зеркало динамики его отношений с Дизелем в реальной жизни. «Это забавный контраст, - говорит он. – Встреча Западного побережья с Восточным. Он – типичный житель Нью-Йорка, а я – воплощение Калифорнии. Однако по каким-то неведомым причинам мы прекрасно ладим. То же самое происходит между Брайаном и Домом».
Режиссеру Лину тоже очень импонировала идея собрать вместе ключевых персонажей. В 2001 году он был студентом-кинематографистом, который пришел на премьеру фильма «Форсаж»
. Этот проект дал ему возможность отдать дань уважения франшизе, которую он помогал создавать, и представить ее новому поколению зрителей.
«Думать тут было особо не о чем, - говорит Лин о своем участии. – Вин и Пол согласились играть, и переговоры с Мишель и Джорданой подходили к концу. Это очень здорово – получить возможность не только заглянуть в прошлое, но и исследовать новые возможности этих персонажей. На «Форсаже» выросло целое поколение детей. И это просто здорово – снимать такую картину».
Его подход к материалу вполне устраивал Дизеля и Уокера. Они так вжились в своих героев, что у них выработалось особое отношение к сюжету, машинам и элементам экшна. Так что выбор Лина в качестве режиссера был правильным.
Лин согласен с Морицем и Фоттрелом по поводу выбора актеров на главные роли: «Пол и Вин уважают друг друга, но в то же время между ними есть явный дух соперничества, а это обычно очень здорово выглядит на экране. Это заставляет тебя внимательно наблюдать за тем, что они делают».
Тема семейной верности и самопожертвования всегда была очень важна для фильмов франшизы, став одним из секретов ее успеха. Ключевым моментом сюжета должно было стать восстановление дружеских отношений между Домом и Брайаном, а также между Брайаном и Мией.
Двух главных героев, которых в свое время сблизили двигатели их автомобилей, связывает общий кодекс. Чувство семьи в сочетании с уважением Брайана к свободе Дома – это то, что Брайан ищет, но не может поймать. Он прекрасно понимает всю опасность общения с Домом и ссор с Мией, однако он готов вернуться на эту дорогу, когда Дом приезжает в Лос-Анджелес.
После побега в Мексику, Дом оседает в Доминиканской республике, где подпольная автомобильная культура цветет пышным светом в лучах тропического солнца, под звуки реггатона (гремучая смесь ямайских танцев, рэгги и латинского хип-хопа). Летти рядом, Дом начинает новую жизнь… однако это жизнь беглеца с неопределенным будущим.
Женщины «Форсажа» - такие же сильные и умелые, как их партнеры-мужчины. Мишель Родригес производит неизгладимое впечатление с первых же кадров. Дизель называет ее героиню «своей первой любовью в кино».
Родригес очень стремилась к тому, чтобы показать новый виток отношений Дома и Летти в последней главе франшизы. «Ставки здесь гораздо выше, - говорит она. – Летти и Дом находятся в бегах и постоянно нарушают закон. Они как Бонни и Клайд. Главный вопрос – рискнет ли Дом своей любовью к ней ради собственной свободы, ради гонки, которую они оба так любят».
Для Джорданы Брюстер шанс вернуться на знакомую территорию со старыми друзьями был очень притягательным. Кроме того, она очень обрадовалась, когда узнала, что снимать фильм будет Лин. Актриса уже работала с ним в «Аннаполисе» и с удовольствием согласилась на новый проект под его руководством.
Несмотря на потерю брата и возлюбленного, Миа смогла остаться и выжить в Лос-Анджелесе. Брюстер довольно быстро поняла, что снова вернуться в эту роль будет не так легко, как она думала. Она думала, что героиня, которую написал Морган, встретит Дома и Брайана с горечью. Однако режиссер видел Мию совсем по-другому.
«Актрисы всегда тянутся к драматизму, - отмечает Брюстер. – Миа так много потеряла – и я хотела, чтобы она проявила гнев. Однако Джастин настаивал на том, что женщины в фильме должны быть сильными и жизнерадостными – и Миа такой стала. Для него как для режиссера это настоящее испытание – потому что он заботится о своих героях не меньше, чем о собственно действии».
Убийцы и богини:
Второстепенные роли
Чтобы оттенить блеск исполнителей главных ролей, создатели фильма и директора по кастингу отправились на поиски талантливых актеров на роли второго плана… в особенности – преступников, которые сопровождают нашу великолепную четверку. Снявшийся в «Гангстере» Джон Ортиз и Лас Алонсо из «Морпехов» сыграли наркоторговцев Кампоса и Феникса.
В начале проекта житель Нью-Йорка Ортиз ничего не знал о том, как перевозить наркотики через подземные мексиканские туннели на крутых машинах. Для того, чтобы войти в роль, он и Алонсо решили придумать своим героям предысторию. Они знали, что Кампос – правая рука наркобарона Браги, а Феникс – обычный убийца, способный уничтожить любого, кто встанет на его пути.
«Мы решили, что мы будем лучшими друзьями, которые вместе выросли, - рассказывает Ортиз. – Феникс защищал меня, когда мы учились в школе. Нам показалось, что это хорошо сочетается с другими событиями фильма».
Алонсо играет человека, которого преследует Дом, узнавший, что Феникс принимал участие в убийстве его друга. Актер воспринимает социопата Феникса как человека, которому нравится убивать, и который считает убийство Дома своей миссией. «Это была битва титанов – с самого первого момента, когда мы увидели друг друга, - отмечает Алонсо. – Мой герой думает: «Ну отлично, я его сделаю».
Кроме того, к актерскому ансамблю присоединилась потрясающая дебютантка ГАЛ ГАДОТ, уроженка Израиля, которая играет Жизель, посредницу Дома и Брайана в империи Браги. В небольшой роли-камео близкого друга Дома – Хэна – снялся Сань Кан из «Тройного форсажа».
Лин и директора по кастингу набрали целую компанию наркоторговцев, лихо разъезжающих по улицам Лос-Анджелеса.
С 2000 года Мориц постоянно повышал уровень уличных гонок, набирая на второстепенные роли звезд хип-хопа. На этот раз создатели фильма отправились на Карибы, чтобы пригласить латиноамериканских суперзвезд ДОНА ОМАРА и ТЕГО КАЛЬДЕРОНА, которые играют друзей Дома и Летти в Доминикане.
Кроме того, заметную роль в фильме играет музыкальный жанр реггатон, который очень любит Дизель. Именно он познакомил Лина и Морица с Омаром и Кальдероном, во время записи саундтрека к «Тройному форсажу». Артисты записали песню «Bandaleros», а Омар спел сингл «Conteo».
Омар, большой поклонник мощных машин, является владельцем «шевроле» 1941 года и очень любит американские автомобили – в детстве он чинил их вместе с отцом. «Все любят быстрые машины, красивых девушек и вечеринки, - говорит он. – Именно это заставляет людей так трепетно ждать следующей серии «Форсажа».
Завершают ансамбль актеры, играющие агентов ФБР: ДЖЕК КОНЛИ («Аферисты: Дик и Джейн развлекаются») в роли шефа Брайана, агента Пеннинга; ШИ УИГХЭМ («Гордость и слава») в роли бюрократа агента Стасиака; и ЛИЗА ЛАПИРА («Монстро») в роли агента Тринн, прекрасного аналитика. Именно она приводит Брайана к наркоторговцу Кампосу.
Мускулы против импорта:
Машины фильма
Автомобиль – это лицо водителя, и перед каждым водителем встает выбор, какую машину взять – мощную или импортную? Съемочная группа «Форсажа-4» выбрала около 250 очень мощных и тюнингованных американских машин, а также несколько изящных «европеек» и «японок».
Создатели фильма снова подняли ставки, дав Дому и Брайану такой арсенал машин, который расширяет границы скорости и мощи. Когда Морган начал писать сценарий, было решено, что Dodge Charger 1970 года, который умер эффектной смертью в конце «Форсажа», будет воскрешен для Дома в четвертом фильме. «Мало того, что это очень красивая машина, - говорит сценарист. – В ней есть нечто большее. Она способна сама быть рассказчиком сюжета; она воплощает душу Дома».
Дом ездит на «Чарджере» и на «Шевроле» SS Chevelle 1970 года, который тоже мелькнул в первом фильме. Кроме этого, в его автопарке есть «Бьюик» GNX Grand National 1987 года и «Шевроле» F-Bomb Camaro 1973 года. Что касается Брайана, он ездит на Nissan Skyline GTR 1988 года и на Subaru WRX STi 2009 года.
Это мир сильных машин, поэтому Летти ездит на Plimouth Road Runner 1970 года, Феникс – на Ford Gran Torino 1972 года, Миа – на Acura NSX 2000 года, а Жизель – на Porsche Cayman 2007 года. В общем, в картине представлены автомобили на любой вкус.
Координатор по автомобилям ДЕННИС МАККАРТИ, большой поклонник мощных машин, обучил актеров и членов съемочной группы всем тонкостям обращения с ними и нашел все необходимые для съемок авто. МакКарти уже работал с Лином и Морицем над «Тройным форсажем», в котором были представлены в основном азиатские машины и некоторое количество американских. Как только модели для нового фильма были выбраны, перед МакКарти встала трудная задача поиска нескольких экземпляров этих классических автомобилей. Затем следовало сделать им подобающий тюнинг, что было не менее сложным делом.
Труднее всего оказалось работать с «доджем». Ни одной машины из первого «Форсажа» уже не осталось, так что автомобиль Дома был собран из семи «чарджеров».
«Найти «чарджеры» очень трудно, - объясняет МакКарти. – Мы нашли семь машин и кучу запчастей, но этого все равно было мало. Тогда мы сделали корпус из стекловолокна, и он оказался очень удобным».
Кроме того, известный коллекционер автомобилей ДЭВИД ФРЕЙБУРГЕР предложил сделать несколько точных копий F-Bomb Camaro. Красота этой модели потрясла всех, кто видел ее в движении.
Помимо машин для исполнителей главных ролей, создателям фильма требовалось множество уникальных автомобилей для фона – ведь зрители уже привыкли к обилию красивых и мощных моделей в каждой серии франшизы. Самым потрясающим из них был ярко-красный «камаро» 1969 года. Это одна из самых быстрых машин в мире, способная развивать скорость до 350 км/ч.
Создатели фильма объявили открытый кастинг для коллекционеров машин в США и Канаде. Это позволило любителям автомобилей показать свои сокровища – машины, мотоциклы, пикапы, грузовики и внедорожники. Этот парад не разочаровал никого.
Продюсер Фоттрелл был впечатлен вниманием владельцев машин к деталям. «Они делают графические аппликации и расписывают своих красавцев, что делает каждое авто уникальным. Цветовые решения, отделка интерьеров, и вообще то внимание, которое они уделяют своим машинам, потрясают меня всякий раз, когда я это вижу».
Спор «мускулов и импорта» - это вечное соперничество. Дизель, Родригес, Брюстер, Ортиз и Алонсо – поклонники американского «тяжелого металла». Уокер же предпочитает европейские и японские машины.
После роли в первом фильме франшизы Уокер увеличил свою коллекцию авто, представляющую собой смесь американских классических автомобилей и импортных моделей. Он даже предложил несколько из них для съемок, включая CHEVY NOVA 1967 года, на котором снимались некоторые сцены в Доминиканской республике.
Родригес пока не определилась в своих автомобильных предпочтениях, но ей нравятся экологичные машины. «Моя героиня предпочитает мощные авто. «Чарджер» - это, конечно, здорово, но сама я езжу на «тойоте» Prius», - смеется она. Кроме того, она положила глаз на готовящуюся к выпуску «теслу» - электрический спортивный автомобиль. «Будет очень здорово гонять на «зеленых» машинах», - говорит актриса.
Подобно Ортизу, Брюстер в первом фильме вообще не умела водить машину. Для того, чтобы сниматься, ей пришлось срочно получать права. Теперь актриса живет в Лос-Анджелесе и полностью освоила науку передвижения в этом городе. Тем не менее, за восемь лет ей не удалось стать такой же любительницей автомобилей, как ее партнеры по фильму. «Наверное, мне нравятся мощные машины, - говорит она. – Я до сих пор не могу сказать, что хорошо в них разбираюсь, и это меня немного смущает».
Из Лос-Анджелеса в Мексику:
Натурные съемки
Возвращаясь к истокам «Форсажа», создатели фильма понимали, что нельзя не показать в фильме город, который стал родоначальником культуры стрит-рейсинга. Пустые склады и длинные, едва освещенные улицы Лос-Анджелеса снова стали съемочной площадкой для отчаянных и сексуальных гонок. Большая часть 85-дневного съемочного периода прошла именно там – в центре Лос-Анджелеса и в пригородах. Кроме этого, отдельные эпизоды снимались в Сильмаре и Калвере.
Некоторые куски снимались в тех местах, которые мы уже видели в первом фильме – в частности, в доме Торетто и в парке Эхо. Ночные съемки вызвали ностальгию как у актеров и создателей фильма, так и у зевак, щелкавших фотоаппаратами. «В эти дни я вспоминал первый фильм и ощущал тот же драйв, что и тогда», - говорит продюсер Мориц.
Однако, вернувшись в те же места через восемь лет, создатели фильма поняли, что за это время многое изменилось. Несмотря на то, что дом Торетто остался нетронутым, новые владельцы снесли гараж за домом, где должен был стоять любимый «чарджер» Дома. Для художника-постановщика Иды Рэндом это, впрочем, не представляло собой проблемы – ее команда воссоздала гараж в малейших деталях.
Действие первых трех фильмов происходило в Лос-Анджелесе, Майами и Токио. В четвертом фильме некоторые эпизоды снимались в Мексике. Латиноамериканская культура пронизывает весь фильм – от потрясающего вступительного эпизода в Доминикане до погони по мексиканской пустыне и прорубленным в скалах туннелям.
Идея перенести часть действия в Доминиканскую республику пришла в голову Дизелю. Отсылки к Дикому Западу всегда были частью франшизы, и красота Доминиканы послужила идеальным убежищем для Дома и Летти, возможностью построить новую жизнь. Эти сцены снимались в Южной Калифорнии.
Вступительный эпизод задает ритм экшну всего фильма, начавшись с ограбления кортежа бензовозов, везущих топливо. Летти и Дом возглавляют команду гонщиков, которые делают это. Сценарист Морган прекрасно представлял себе, с какими проблемами могут столкнуться эти регионы, если лишить их топлива.
«Ограбление в движении – это то, что Дом умеет лучше всего, то, чем он знаменит, - объясняет Дизель. – Он очень современный бандит. И он обеспечивает топливом не только себя, но и соседей, которым не по карману его покупать». Бензовозы, на которые охотятся Дом и Летти, едут по горному серпантину, расположенному к северу от Лос-Анджелеса.
Освещенное факелами побережье Сан-Педро к югу от Лос-Анджелеса послужило местом для пляжной вечеринки, которую Дом и Летти устраивают после успешного грабежа (едва избежав смерти). Разумеется, в этой сцене участвует множество сексуальных красоток, фланирующих между потрясающими машинами.
В Мексике съемки проходили в пустынном ландшафте Долины Антилоп и Каньона. В роли Мехико «снялся» небольшой городок у границы – Магдалена де Кино в Соноре.
В съемочной группе фильма было немало талантов – оператор Амир Мокри, такие ветераны, как художник-постановщик Ида Рэндом и художница по костюмам Саня Милкович Хэйс, а также координатор по автомобилям Деннис МакКарти и режиссер второй группы ТЕРРИ С.ЛЕОНАРД.
«Главная роскошь в съемках высокобюджетных фильмов – это возможность работать с лучшими специалистами, самыми креативными в нашем бизнесе, - отмечает Лин. – В «Форсаже» мне нравится именно возможность выжать их всех по максимуму».
Съемки трюков
Продюсеры и Лин прекрасно понимали, что экшн – это главное, чего ждут поклонники франшизы от Дома, Летти, Брайана и Мии. Прошло восемь лет, актеры изменились, но правила стрит-рейсинга в Лос-Анджелесе остались прежними. Брайан целыми днями преследует преступников за рулем своей служебной Crown Victoria, а Дом стал легендой для более молодого поколения бандитов.
Лин, Мокри и режиссер второй группы Леонард основательно проработали каждый эпизод экшна, сохранив основные принципы культуры стрит-рейсинга и стремясь поразить фанатов этого опасного увлечения. Их целью было поднять планку – как для собственно экшна, так и для героев фильма.
«Самым ценным уроком «Тройного форсажа» было безопасное воплощение опасных трюков на экране, - говорит Лин. – Ничто не может соревноваться с этими машинами на дорогах – они потрясающе разворачиваются, взлетают и приземляются. Мы все были просто восхищены этим».
Для Уокера самым важным было сохранить правдоподобие гонок по улицам Лос-Анджелеса и мексиканским туннелям. «В первых двух фильмах присутствует ощущение гиперреалистичности, в особенности в «Двойном форсаже», - говорит актер. – Я хотел, чтобы вождение было как можно более реалистичным. Мне всегда казалось, что Брайан водит иначе, чем остальные ребята. Он не большой поклонник дрифтинга и эффектных поворотов, он водит более прямолинейно».
«С Полом очень интересно говорить о машинах, - добавляет режиссер. – Он очень много знает о дизайне автомобилей, и для нас это было очень полезным. В этом фильме я хочу усилить существующий дизайн машин, а не украшать их».
За съемки эпизодов гонок в туннелях и на улицах отвечал Леонард. Вместе с координатором трюков ФРЕДДИ ХАЙСОМ режиссер разработал раскадровку этих эпизодов, призванных удовлетворить самые смелые запросы поклонников франшизы.
Координатор трюков из первого фильма МИК РОДЖЕРС разработал специальные, приспособленные для киносъемок модели Porsche Cayenne, M1 Off-Road Buggy и Mic Rig.
«Джастин попросил меня сначала разогнаться до предела, а потом постепенно затормозить, - рассказывает Уокер об эпизоде, который стал плодом его импровизации. – Это был второй дубль, и я подумал, что могу ехать быстрее. Я так разогнался, что чуть не въехал в здание. Дорога была грязная, тормоза скользили, сцепление с дорогой было весьма плохим. Я затормозил со скорости 130 км/ч, в трех метрах от припаркованной машины. Это было страшновато – но зато на пленке все получилось очень здорово».
Съемки эпизода ограбления бензовозов потребовали участия обеих съемочных групп. В течение нескольких недель создатели фильма использовали специальные машины, подстроенные под нужды съемок. Среди них было несколько «бьюиков» GNX, приспособленных для выполнения разных трюков (например, езды назад на огромной скорости), а также самоуправляемых бензовозов.
Дизель и Родригес испытали прилив адреналина во время съемок этого эпизода. Родригес и ее дублерша ХАЙДИ МАНИМЕЙКЕР вынуждены были спрыгивать с бензовоза на скорости 40 км/ч.
«Как же здорово вытворять все это за рулем – разгоняться до предела, разворачиваться на 360 градусов! – резюмирует Дизель. – Настоящий любитель автомобилей скажет вам, что машина – это часть личности водителя. Так что я был очень рад вернуться за руль моего старого доброго «чарджера». Мне казалось, что это мой давний друг, с которым я когда-то работал как с партнером по съемкам».
«Форсаж 4»
выходит в российский прокат 9 апреля.
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