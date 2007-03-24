Лауреаты "Ники"

На проходившей в Центральном Академическом театре Российской армии церемонии вручения кинопремии "Ника" названы первые лауреаты.
Кинорежиссер Эльдар Рязанов
был отмечен в номинации "Честь и достоинство. Лауреатом премии в номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" стал ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, профессор Белоусов Александр Антонович. Режиссер-мультипликатор Федор Хитрук удостоился специального приза Совета Академии "За выдающийся вклад в российский кинематограф".
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