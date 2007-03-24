Лауреаты "Ники"

анонс

В московском Доме Кино 24 июня состоялся семинар «Правовые и практические проблемы использования аудиовизуальных произведений в сети Интернет».

3 июня 2006

Первый в истории России киносеанс

4 мая 1896 года в санкт-петербургском театре «Аквариум» взорам изумленной публики было представлено новое чудо – кино. С этого дня, собственно, и началась история отечественного кинопроката.