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Презентация книги "Кадетство"

25 марта
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25 марта 2007
25 марта, ровно в 15:00 по московскому времени Саша Головин, исполнитель роли Максима Макарова, приехал с друзьями в Дом книги в Медведково пообщаться с поклонниками сериала СТС «Кадетство».
Такого количества желающих получить автограф и сфотографироваться с актером администрация магазина не ожидала! Зал был полностью заполнен, многие девчонки заглядывали через витрины. Шум и всеобщий ажиотаж помешали спокойному общению Саши с публикой. Чуть позже на подмогу коллеге подъехал Кирилл Емельянов. В итоге за час было продано 178 экземпляров книг.
Уходить из магазина актерам пришлось через черный ход: но даже там Саша Головин оказался окружен и буквально растерзан – на счастье автомобиль оказался недалеко!
Кирилла выводили уже с охраной и через выход, о котором поклонницы еще не знали…
В ближайшем будущем планируется встреча актеров «Кадетства» в поклонниками сериала в Доме книги на Арбате.

Информация предоставлена PR-Департаментом телеканала СТС

«Кадетство» смотреть онлайн бесплатно на Кино-Театр.ru
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персоны
Александр ГоловинКирилл Емельянов
фильмы
Кадетство. 1 сезон

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№ 1
Катя (Москва)   24.04.2007 - 19:54
"В ближайшем будущем планируется встреча актеров «Кадетства» в поклонниками сериала в Доме книги на Арбате" - а какого именно числа? читать далее>>
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