Презентация книги "Кадетство"

25 марта, ровно в 15:00 по московскому времени Саша Головин
, исполнитель роли Максима Макарова, приехал с друзьями в Дом книги в Медведково пообщаться с поклонниками сериала СТС «Кадетство
».
Такого количества желающих получить автограф и сфотографироваться с актером администрация магазина не ожидала! Зал был полностью заполнен, многие девчонки заглядывали через витрины. Шум и всеобщий ажиотаж помешали спокойному общению Саши с публикой. Чуть позже на подмогу коллеге подъехал Кирилл Емельянов
. В итоге за час было продано 178 экземпляров книг.
Уходить из магазина актерам пришлось через черный ход: но даже там Саша Головин
оказался окружен и буквально растерзан – на счастье автомобиль оказался недалеко!
Кирилла
выводили уже с охраной и через выход, о котором поклонницы еще не знали…
В ближайшем будущем планируется встреча актеров «Кадетства» в поклонниками сериала в Доме книги на Арбате.
Информация предоставлена PR-Департаментом телеканала СТС
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