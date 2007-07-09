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Фильм на "колхозную тематику"

26 марта
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26 марта 1962
В кинотеатре "Россия 26 марта 1962 года состоялась торжественная премьера фильма Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими", в главной роли, Кузьмы Кузьмича Иорданова, - Юрий Никулин. Самое удивительное, что, приглашая Никулина на эту роль, Кулиджанов не видел ни одного фильма с его участием. Актера режиссер знал по цирку, при этом в веселом клоуне он сумел обнаружить черты непутевого Иорданова. И в своем выборе Кулиджанов не ошибся. И именно Кулиджанов показал всем, что Никулин — серьезный и большой актер.
Фильм "Когда деревья были большими" остался и в истории кинематографа, и в памяти любителей киноискусства. Сам Кулиджанов из всех своих картин больше всего любил именно этот фильм, работа над которым шла с полной творческой отдачей. Хороший вкус, остро развитое чувство меры оберегли режиссера от опасности сорваться на сентиментальность или впасть в фарс.

Наталья Фокина, "Тогда деревья были большими", журнал "Искусство Кино" № 11 за 2003 год:
"Смысл фильма «Когда деревья были большими» — именно в надеждах на лучшее, доброе в жизни и в людях. Почему главный герой вызывал возмущение у редакторов Главка? Потому что он противоречил установкам, принятым еще в сталинские годы. Герою в кино надлежало быть самым-самым. Полагалось считать, что «советские карлики самые высокие в мире»! И вдруг — жулик-неудачник, самозванец, в конце концов пробудившийся к нравственному существованию. Проблемы нравственности на деклассированные элементы не распространялись. И вдруг такой герой! А ведь именно тогда, когда проходила реабилитация многих и многих тысяч невинно отбывающих свой срок в преисподней сталинских лагерей, сколько вокруг нас появилось людей с изломанной, неудавшейся жизнью, как трудно было им обрести какой-то статус в реальной советской действительности."
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персоны
Юрий Никулин
фильмы
Когда деревья были большими

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