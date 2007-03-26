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Владимир Путин наградил кинорежиссера Алексея Учителя орденом Дружбы.

26 марта
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26 марта 2007
Как отмечается в Указе главы государства, текст которого размещен на официальном сайте Кремля, Учитель удостоен награды "за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Алексей Учитель - автор нескольких десятков короткометражных фильмов, среди которых "Пуск. Портрет одного события", "Рок", "Митьки в Европе", "Обводной канал", "Последний герой", "Баттерфляй", "Маэстро". Многие из них удостоены призов на различных кинофестивалях. В игровом кино дебют режиссера Учителя состоялся в 1995 году фильмом "Мания Жизели" о жизни знаменитой русской балерины Ольги Спесивцевой. Картина демонстрировалась на многих международных конкурсах, в том числе и Каннском, и получила престижные призы, в числе которых Гран-при кинофестиваля в Онфлере
(Франция) и приз жюри на фестивале в городе Католика (Италия). В 2000 году на экраны вышел "Дневник его жены", рассказывающий о частной стороне жизни писателя Ивана Бунина. В 2005 году молодежная мелодрама "Прогулка". Ностальгическая драма "Космос как предчуствие" (2005) по сценарию Александра Миндадзе получила главный приз XXVII Московского международного кинофестиваля.
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фильмы
Дневник его женыКосмос как предчувствиеМания ЖизелиПрогулка

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