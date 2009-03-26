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«Золотой Движок»: Победители

26 марта
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26 марта 2009
25 марта прошла церемония вручения IV ежегодной премии «Золотой Движок»: Победителив области продвижения российского кино «Золотой Движок».
Если театр начинается с вешалки, то все популярные церемонии - с парковочного места. К удивлению гостей премии «Золотой Движок» мест для стоянки автомобилей перед клубом «Метрополь» было предостаточно. Организаторы предусмотрительно позаботились об этом, так что с самого порога, продюсеры и актеры находились в удивленно-приподнятом настроении.
Радость на лицах мелькала еще и потому, что «Золотой Движок» относится к немногочисленным тусовкам, которые в одном месте собирают весь цвет российского кинобизнеса. А с учетом затянувшейся стагнации в индустрии, встречи с коллегами кажутся особенно желанными. Есть о чем поговорить, что вспомнить…
В этом смысле, вручение наград за лучшие кампании по продвижению кино за 2008 год, выглядело вечером воспоминаний о безусловно счастливых временах. Все понимают, что в эпоху кризиса не будет ни времени, ни средств на распыление в кинозалах аромата мандаринов, как это делали перед показами «Иронии судьбы. Продолжение». Оригинальность этой идеи была по достоинству оценена членами Большого Жюри, впрочем, как и всей формой продвижения второй «Иронии». Фильм получил главный приз в номинации «Лучшая рекламная кампания». Генеральному директору компании «Промофильм» Ольге Зиняковой пришлось дважды выходить на сцену. Лучшим таглайном (слоганом) признали девиз «Иронии судьбы-2» - «У любви нет прошедшего времени»!
В номинации «Самый удачный спот» (краткий рекламный ролик) победу одержала картина «Мы из будушего» продюсера Сергея Шумакова. Премию получил первый заместитель ген.директора телеканала «Россия» Александр Любимов.
- Это была наша первая, робкая попытка заниматься продвижением кино. Мы даже создали специальный департамент. Уже потом появились «Стиляги», сейчас «Тарас Бульба». Я благодарен организаторам премии! Пожалуй, это единственные люди, которые помнят «раба» любого кинопроекта – человека, который сидя в монтажной, создает ролик. Ведь когда фильм не получается, говорят, что виноват именно он. А если с фильмом все в порядке – все лавры достаются его создателям. Своей премией вы еще раз напоминаете всем о важности командной работы в кино.
Лучший трейлер - у фильма «Индиго». «Золотой Движок» вручили продюсерам проекта Ренату Давлетьярову и Александру Котелевскому. «Адмирал» получил приз в номинации «Лучший Ки-Арт» (афиша к фильму), а самый удачный интернет-сайт - у фильма «Илья Муромец и Соловей разбойник».
Ведущие церемонии Сергей Астахов и Екатерина Маликова довольно быстро расправились с номинантами, вручив все 6 статуэток за сорок минут.
Шуткой вечера стала забавная видео-нарезка из фильмов, боровшихся за главный приз «Лучшая рекламная кампания», смонтированная на парадоксальные музыкальные фрагменты. «Ду хаст» группы «Рамштайн» выглядел не хуже саундтрека к эпизодам из «Гитлер Капут», а нарезку «Иронии Судьбы. Продолжение» смотрели под «Союз нерушимый». Продюсеры, сидевшие за одним из столиков, не сговариваясь встали и начали подпевать словам советского гимна!
На такой торжественной ноте и завершилась четвертая церемония «Золотой Движок». Но организаторы премии с оптимизмом смотрят в будущий год, когда снова соберется Большое Жюри, чтобы отметить оригинальные рекламные кампании в области продвижения отечественного кино.
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персоны
Сергей АстаховРенат ДавлетьяровАлександр КотелевскийАлександр ЛюбимовЕкатерина МаликоваСергей Шумаков
фильмы
АдмиралъГитлер капут!Илья Муромец и Соловей-РазбойникИндигоИрония судьбы. ПродолжениеМы из будущегоСтилягиТарас Бульба

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