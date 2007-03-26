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Пятый фестиваль нового итальянского кино "НАЙС" открылся в Санкт-Петербурге

26 марта
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26 марта 2007
В киноцентре "Родина" была показана эксцентрическая комедия Франческо Амато "Ну что я здесь делаю!", которая уже получила приз зрительских симпатий на конкурсе в США.
Событием первого дня стало представление отреставрированной копии фильма Микеланджело Антониони "Приключение" (1960 г.), снискавшего режиссеру мировую славу. В программе фестиваля — шесть дебютных фильмов, свидетельствующих о том, что в итальянский кинематограф приходит поколение остро мыслящих и смелых режиссеров. Многие из них приехали на российскую премьеру своих работ. Петербургская часть показов завершится 30 марта.
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персоны
Микеланджело Антониони
фильмы
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