Пятый фестиваль нового итальянского кино "НАЙС" открылся в Санкт-Петербурге

В киноцентре "Родина" была показана эксцентрическая комедия Франческо Амато "Ну что я здесь делаю!", которая уже получила приз зрительских симпатий на конкурсе в США.

Событием первого дня стало представление отреставрированной копии фильма Микеланджело Антониони "Приключение" (1960 г.), снискавшего режиссеру мировую славу. В программе фестиваля — шесть дебютных фильмов, свидетельствующих о том, что в итальянский кинематограф приходит поколение остро мыслящих и смелых режиссеров. Многие из них приехали на российскую премьеру своих работ. Петербургская часть показов завершится 30 марта.