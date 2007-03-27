Фестиваль итальянского кино в Москве

В Москве - фестиваль нового итальянского кино. Показы прошли с 27 марта по 1 апреля. В 2007 году фестиваль праздновал в Москве свою первую круглую дату - десятилетие. В программе семь фильмов - от комедий и драм до историй, основанных на реальных событиях. Особым событием Московского фестиваля нового итальянского кино стала отреставрированная копия классического фильма - шедевра Микеланджело Антониони "Приключение".