Фестиваль итальянского кино в Москве

В Москве - фестиваль нового итальянского кино. Показы прошли с 27 марта по 1 апреля. В 2007 году фестиваль праздновал в Москве свою первую круглую дату - десятилетие. В программе семь фильмов - от комедий и драм до историй, основанных на реальных событиях. Особым событием Московского фестиваля нового итальянского кино стала отреставрированная копия классического фильма - шедевра Микеланджело Антониони "Приключение".
Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры.
Гарик Сукачев, культовая фигура российской рок-культуры, 6 августа 2006 года начал съемки кинокартины "Дом Солнца", по мотивам повести Ивана Охлобыстина "Дом восходящего солнца" (сценарий - Наталья Павловская).
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