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Фестиваль итальянского кино в Москве

27 марта
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27 марта 2007
В Москве - фестиваль нового итальянского кино. Показы прошли с 27 марта по 1 апреля. В 2007 году фестиваль праздновал в Москве свою первую круглую дату - десятилетие. В программе семь фильмов - от комедий и драм до историй, основанных на реальных событиях. Особым событием Московского фестиваля нового итальянского кино стала отреставрированная копия классического фильма - шедевра Микеланджело Антониони "Приключение".
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