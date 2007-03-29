Названы новые "кумиры"

Актеры Мария Миронова, Олег Басилашвили и Владимир Вдовиченков стали "Кумирами". Так называется премия деловых кругов России, которая в десятый раз была вручена в Москве. Отличие этой награды от других в том, что лауреатов выбирают не коллеги, а бизнесмены.
В этот день, 11 августа 1973 года, по первому каналу Центрального телевидения в 19.30 показали первую серию "Семнадцати мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вся страна на двенадцать вечеров стала аудиторией сериала.
Он поначалу не воспринимает ее всерьез: только как «добычу». Она же не надеялась увидеть его вновь. Однако никто не в силах противиться сильному чувству: ни люди, ни, тем более, обстоятельства. Начавшийся с авантюры роман закончится решительными поступками.
Делегация советских кинематографистов ( Сергей Бондарчук, директор Мосфильма Владимир Сурин, актеры Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов) 26 апреля 1967 года представили 3-ю серию «Войны и мира» на внеконкурсном показе кинофестиваля в Каннах.
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