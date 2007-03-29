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Названы новые "кумиры"

29 марта
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Хроника кино >>
29 марта 2007
Актеры Мария Миронова, Олег Басилашвили и Владимир Вдовиченков стали "Кумирами". Так называется премия деловых кругов России, которая в десятый раз была вручена в Москве. Отличие этой награды от других в том, что лауреатов выбирают не коллеги, а бизнесмены.
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персоны
Олег БасилашвилиВладимир ВдовиченковМария Миронова (II)

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